Nasce Moretti Lab, formazione professionale per pane e pizza

4 luglio 2017- 13:19

Roma, 4 lug. (Labitalia) - Una piccola rivoluzione nel mondo della formazione professionale di pizzeria, panificazione e pasticceria. Nasce Moretti Lab - Learn and Bake, evoluzione della precedente Pizza University, brand che negli ultimi anni ha saputo attrarre a Mondolfo (Pesaro-Urbino) centinaia di professionisti del mondo della pizza e dell'arte bianca, desiderosi di aumentare le proprie conoscenze grazie agli insegnamenti di docenti di altissimo profilo. E il nome della nuova accademia è appunto Moretti Lab, dove il termine Lab esprime già i due focus: Learn (impara) and Bake (cuoci). “Occorre essere consapevoli - afferma Mario Moretti, di Moretti Forni, ideatore di Moretti Lab - che non può esistere un prodotto eccellente se non si curano tutte le fasi di realizzazione. Negli ultimi anni si è parlato e studiato tanto gli impasti e le lievitazioni, elementi fondamentali ovviamente, ma si è trascurata molto la cottura, che può invece esaltare o vanificare tutto quanto fatto in precedenza”. La Scuola punta, quindi, a colmare questa lacuna, fornendo elementi teorici e pratici per valorizzare il lavoro manuale di pizzaioli, panificatori e pasticceri, attraverso la conoscenza di tutti i processi chimici e fisici che intervengono sul prodotto durante la cottura. Moretti Lab, infatti, non si limiterà a riproporre quanto di buono era già presente nel precedente piano didattico, andrà bensì ad aumentare le tematiche affrontate. Nascono così le 3 declinazioni di Moretti Lab: pizza, bread, pastry. Al focus principale sulla cottura, Moretti Lab affiancherà naturalmente una formazione a 360 gradi su tutte le fasi del prodotto, dalla scelta degli ingredienti alla formazione dell'impasto, dalla corretta gestione del lievito madre alla delicata fase di lievitazione. Una formazione completa quindi, ma con un passo in più: la cottura del prodotto.“Ci concentreremo sul mondo dell'arte bianca nella sua totalità: la pizza - racconta Mario Moretti - manterrà un ruolo da protagonista, ma lo condividerà anche con la panificazione e la pasticceria, perché oggi come non mai è importante conoscere e saper gestire produzioni e prodotti differenti in base al momento della giornata, ai picchi di lavoro e alla domanda del pubblico. Al Moretti Lab cerchiamo di agevolare il lavoro dei professionisti, ecco perché questa scelta di un piano formativo allargato”. I corsi inizieranno a settembre come da tradizione. Nei prossimi mesi saranno definiti i docenti che affiancheranno Cristian Zaghini e Alessandro Lo Stocco, che proseguono nella collaborazione, visti i successi degli anni precedenti. I corsi saranno di durata variabile, ma tendenzialmente di 2 giorni, per unire la richiesta di approfondimento specifico a necessità di gestione delle proprie attività.Il Moretti Lab introdurrà poi un'altra novità importante, come annuncia Mario Moretti: “Non ci saranno soltanto i corsi di formazione professionale. Abbiamo infatti deciso di dare ampio spazio a workshop di approfondimento specifici, tenuti dai più importanti professionisti. Saranno eventi di una giornata, il cui contenuto sarà deciso in base alle novità del settore e alle richieste dei nostri corsisti. Saranno appuntamenti in continua evoluzione, così come lo siamo noi e com'è il nostro settore”.