Nella 'Settimana del lavoro agile' Siemens Italia 'adotta' Lundbeck

25 maggio 2017- 12:58

Milano, 25 mag. (Labitalia) - Tra le prime aziende del Paese a credere nello smart working con un progetto avviato nel 2011, Siemens Italia aderisce anche quest’anno alla 'Settimana del lavoro agile', promossa dal Comune di Milano. Lo fa diventando mentor di Lundbeck, azienda farmaceutica internazionale, cui racconterà come funziona il proprio modello di smart working implementato oltre 6 anni fa e ora utilizzato da oltre la metà della popolazione aziendale. Il management e i collaboratori di Siemens e di Lundbeck si incontreranno per condividere esperienze e curiosità, presso la sede milanese di Siemens in via Vipiteno. Per l’occasione, saranno illustrati gli aspetti fondamentali del modello di lavoro flessibile. Gli smart workers di Siemens Italia - circa 1.700 distribuiti tra le sedi principali e le filiali sul territorio - lavorano ovunque senza obblighi di timbratura grazie alla propria dotazione tecnologica (pc portatile, smartphone, connessione wifi). "Ciò che conta davvero sono gli obiettivi raggiunti, non le ore trascorse in ufficio. Questo radicale cambiamento culturale incentiva i collaboratori a essere più autonomi e responsabili rispetto alle proprie attività di lavoro. Da questa prospettiva, l’obiettivo è quello di migliorare il bilanciamento tra lavoro e vita privata: pensiamo per esempio alle donne che, al rientro dalla maternità, possono conciliare gli orari flessibili lavorativi con i propri carichi familiari", sottolinea una nota dell'azienda.Con il lavoro agile cambia il modo di concepire il lavoro ma cambiano anche gli spazi all’interno degli uffici: gli ambienti sono ripensati, non ci sono più le postazioni fisse ma luoghi che facilitano l’interazione e il lavoro di gruppo. Aumentano le sale riunioni e nascono aree più silenziose per attività che richiedono concentrazione. In più, per favorire ulteriormente la flessibilità tra lavoro e tempo libero si trovano all’interno dell’azienda anche spazi come per esempio palestra, area ping pong, ecc..Infine, meno spostamenti casa-ufficio significano per l’azienda minore fabbisogno di spazi e quindi minori costi aziendali di luce, riscaldamento, climatizzazione, elettricità. Un risparmio che si traduce per l’ambiente in minori emissioni inquinanti e migliore vivibilità delle città. Nel 2015, grazie al proprio modello di lavoro agile, Siemens si è aggiudicata lo 'Smart Working Award 2015', il premio istituito dall’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano per accelerare la diffusione di nuovi modelli di lavoro dando visibilità alle esperienze di successo e i benefici ottenuti.