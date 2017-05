Networking sul settore lusso con gli studenti di Glion Institute

23 maggio 2017- 17:53

Roma, 23 mag. (Labitalia) - A confronto con gli studenti di Glion Institute of Higher Education i principali attori del settore lusso. Sono stati proprio gli studenti dell'istituto di formazione svizzero a organizzare nei giorni scorsi la conferenza semestrale del Networking Committe, che mirava proprio a metterli in contatto con dirigenti di successo e con esperienza. Il modello educativo di Glion unisce, infatti, un approccio accademico rigoroso, pratica e confronto diretto con gli esperti del settore lusso.Bruno Pavlovsky, presidente del dipartimento moda di Chanel, Robert Salmon, ex vicepresidente di L’Oréal, e Nathalie Franson Pavlovsky, fondatrice e Ceo di Nfp, società di consulenza nella moda e nel lusso, hanno prontamente risposto all’invito degli studenti e hanno condiviso le proprie esperienze e dato consigli preziosi. "Con l’istituzione del Networking Committe desideriamo mettere a confronto i dirigenti del settore Hospitality e del lusso con gli studenti di Glion, che saranno i dirigenti di domani e permettere loro di comprendere quali siano le nuove sfide del settore", spiega Patrik Kuhn, direttore del Networking Committee.Questa conferenza rinsalda il posizionamento dell’istituto nel settore lusso. Infatti, Glion è stata la prima scuola d’istruzione universitaria in Hospitality Management a offrire un corso di specializzazione in Luxury Brand Management per rispondere al meglio alla domanda crescente dei professionisti del lusso. Con 222 miliardi di dollari di fatturato, il settore lusso si è ritagliato un posto di rilievo nell’economia mondiale. Un settore dinamico, quindi, alla continua ricerca di profili ben specifici per rispondere alle nuove sfide in termini di customer experience. Così, un numero sempre maggiore di laureati provenienti dall’hospitality viene assunto in realtà del settore lusso, per la loro conoscenza delle esigenze della clientela di alta gamma, la loro capacità di adattamento ai diversi ambienti culturali e linguistici e l’attenzione particolare che sanno dare ai dettagli e all’estetica.La specializzazione in Luxury Brand Management è un programma di tre anni e mezzo che prevede due stage di sei mesi e due semestri di specializzazione. Gli studenti che esprimono la loro preferenza per il lusso effettueranno il secondo stage in questo settore e in seguito seguiranno 5 corsi di specializzazione. Oltre alle competenze in management e alla professionalità, questi corsi consentiranno di acquisire una preparazione specifica in marketing e business per occupare posizioni di responsabilità in quest’area esclusiva. Altro punto forte del programma è la stretta collaborazione con un attore chiave nell’insegnamento dei mestieri del Lusso: la Domus Academy, una nota scuola di design con sede a Milano. Questa importante partnership offre agli studenti la possibilità di trasferirsi per due settimane a Milano, alla Domus Academy, per lavorare in gruppo su un reale caso aziendale per un brand di lusso. Durante le ultime sessioni, gli studenti hanno potuto lavorare sul branding dell’azienda di gioielli Pomellato o sul concept store di design 10 Corso Como."Glion conferisce un’attenzione molto particolare alla qualità dell’insegnamento e anche al contenuto dei suoi programmi. Glion sviluppa le sue attività di formazione sulla base delle tendenze e dei bisogni futuri degli attori del lusso e dell’ospitalità, elaborandone i contenuti in partnership con professionisti e reclutatori", ha dichiarato Benoît-Etienne Domenget, amministratore delegato di Sommet Education, il network delle scuole per l'ospitalità cui fa capo Glion Institute. "Questo approccio, che mette insieme pratica, teoria e dialogo costante con gli attori principali nel campo del lusso, consente ai nostri studenti di essere immediatamente autonomi, di sviluppare la loro intelligenza emotiva e di apparire molto interessanti agli occhi dei reclutatori", ha concluso.