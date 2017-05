Norwegian, voli low-cost da Roma Fiumicino a Usa

31 maggio 2017- 17:24

Roma, 31 mag. (Labitalia) - Norwegian, compagnia aerea low-cost che opera nel lungo raggio e in Europa, annuncia oggi l’avvio dei voli a lungo raggio dall’aeroporto di Roma Fiumicino. Dal 9 novembre 2017, il vettore collegherà la capitale d’Italia a New York - Newark (con tariffe a partire da 179 euro a tratta) e Los Angeles (tariffe da 199 euro), tasse incluse. Inoltre, dal 6 febbraio 2018 sarà possibile decollare da Roma Fiumicino anche alla volta di San Francisco - Oakland, a partire da 199 euro. Oltre 115.000 biglietti sono in vendita da oggi, mercoledì 31 maggio. E' quanto si legge in una nota della compagnia aerea."Presso lo scalo romano saranno allocati due Boeing 787 - 8 Dreamliner che entreranno in servizio rispettivamente a novembre 2017 e febbraio 2018. Il calendario voli prevede 4 collegamenti a settimana verso New York (Newark) e 2 verso Los Angeles da novembre a febbraio, mentre, con l’entrata in servizio del secondo aeromobile, saliranno a 6 i voli settimanali verso New York (Newark) e a 3 quelli per Los Angeles. Per decollare alla volta di San Francisco (Oakland), invece, bisognerà attendere febbraio 2018, quando Norwegian scenderà in pista con collegamenti diretti a frequenza bisettimanale", precisa.“Siamo davvero felici - ha dichiarato Bjørn Kjos, Ceo di Norwegian - di annunciare l’avvio dei primi voli a lungo raggio da Roma alla volta di tre grandi città statunitensi. Le nuove rotte intercontinentali ci permetteranno di offrire ai nostri passeggeri nuove opportunità di viaggio, incrementando il traffico sui collegamenti transatlantici. Con l’avvio di questi nuovi voli da Fiumicino, salgono a 51 le rotte dirette verso gli Stati Uniti dagli aeroporti europei, e speriamo di poter annunciare presto altre novità”.