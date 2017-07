Nuovi contratti di sviluppo per Campania e Calabria, valgono 880 mln

26 luglio 2017- 14:35

Roma, 26 lug. (Labitalia) - Al via il cofinanziamento, di pubblico e privato, di nuovi contratti di sviluppo in Campania e Calabria, per un totale di 880 milioni di euro (600 mln per la Campania e 280 mln per la Calabria). "Si tratta di un potente strumento che abbiamo rafforzato", spiega il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, in conferenza stampa. Nel Meridione, "questo è lo strumento principe", sottolinea, per lo sviluppo dell'economia. "Abbiamo dato l'obiettivo sfidante a Invitalia - dice - di firmare 60 contratti di sviluppo" nel 2017, contro i 23 del 2016. Le risorse, così, avverte, "non saranno disperse in mille rivoli ma concentrate premiando chi investe". "La stima nei nuovi posti, creati con i contratti di sviluppo già firmati, sono di 20.000 persone e quando avremo completato la selezione dei progetti sarà nell'ordine di decine di migliaia", conclude.