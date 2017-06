Nuovi incarichi Swiss Re in Emea e in Italia

13 giugno 2017- 17:02

Roma, 13 giu. (Labitalia) - Carlo Coletta, attualmente ceo per l'Italia di Swiss Re Europe SA, assumerà dal prossimo 1° luglio la responsabilità del legal finality delivery di Swiss Re per la Regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). Il ruolo di Carlo come ceo per l'Italia, cui va il ringraziamento del gruppo per l'eccellente lavoro svolto nel corso degli ultimi sei anni, verrà assunto con pari effetto da Daniela D'Andrea, attualmente responsabile nel mercato italiano del settore Vita e di alcuni grandi clienti, sia per il settore Danni che per il settore Vita. Carlo Coletta è in Swiss Re dal 1997 e ha maturato un'esperienza di quasi trent'anni nell'industria (ri)assicurativa: sotto la sua guida, le soluzioni di legal finality per i mercati Emea, incluso il mercato italiano, riceveranno ulteriore impulso, avvalendosi del vasto know-how e della reputazione globali del Gruppo Swiss Re. Le soluzioni di legal finality, concernenti il trasferimento e l'acquisizione di portafogli in run-off, costituiscono strumenti sempre più utilizzati in ambito Emea per migliorare l'efficienza operativa e finanziaria degli operatori del settore (ri)assicurativo.Daniela D'Andrea, attuario di formazione, è entrata a far parte di Swiss Re nel 2000 e ha da allora acquisito competenze e ruoli di crescente importanza per il Gruppo Swiss Re nell'ambito del mercato italiano. Sotto la sua responsabilità e con la guida di Claudia Cordioli, responsabile dei mercati italiano, iberici e dell'area del Mediterraneo, l'impegno di Swiss Re in questo importante mercato viene confermato e verrà ulteriormente rafforzato.