Nuovo Cda di Fondoprofessioni, presidente Roberto Callioni

24 febbraio 2017- 15:22

Roma, 24 feb. (Labitalia) - Si insedierà giovedì 2 marzo il nuovo Cda di Fondoprofessioni, il Fondo interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dipendenti degli studi professionali e delle aziende ad essi collegate. Tante le novità già sul tavolo, allo scopo di programmare le prossime linee di intervento del Fondo, per il finanziamento della formazione continua dei lavoratori degli studi e delle aziende aderenti. Insieme ai componenti del Cda è stata rinnovata la presidenza di Fondoprofessioni. Roberto Callioni è stato nominato presidente, in rappresentanza di Confprofessioni. Dentista, lombardo e attuale vicepresidente di Confprofessioni, Callioni, in vista della prima seduta del rinnovato Cda, ha dichiarato: “Senza dubbio, vorremmo allargare ulteriormente la platea dei fruitori delle attività finanziate, offrendo nuove opportunità di sviluppo tramite la formazione continua. Questo obiettivo può essere raggiunto dando continuità allo stanziamento di risorse, individuando modalità e ambiti strategici di intervento. Questi aspetti costituiscono una priorità per Confprofessioni, che, con l’indicazione del suo vicepresidente alla presidenza del Fondo, ha voluto riaffermare il sostegno alla formazione, all’aggiornamento dei collaboratori degli studi professionali, in un momento tanto delicato”.Ivana Veronese, sindacalista veneta e rappresentante della Uil, è stata, invece, nominata vicepresidente. Parlando delle prossime sfide che attendono il Fondo, Veronese ha osservato: “Intendiamo mantenere e ideare strumenti di finanziamento della formazione che possano garantire, alle lavoratrici e ai lavoratori degli studi/aziende aderenti, risposte tempestive ai fabbisogni formativi”. Francesco Longobardi (Confprofessioni), Maria Pia Nucera (Confprofessioni), Susanna Pisano (Confprofessioni), Giovanni De Baggis (Confedertecnica), Carmen Colangelo (Cipa), Danilo Lelli (Cgil), Paolo Terranova (Cgil), Rosetta Raso (Cisl), Dario Campeotto (Cisl), Pietro Giuseppe Bartolomei (Uil), sono i restanti componenti del Cda.