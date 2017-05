Nussbaumer rappresentante Italy-America Chamber of commerce

3 maggio 2017

New York, 3 mag. (Labitalia) - Muriel Nussbaumer, ceo di ExportUsa, società di consulenza che aiuta le aziende italiane ad entrare, con successo nel mercato americano, è stata nominata rappresentante in Italia della Italy America Chamber of commerce di New York. E' la prima donna a rappresentare in Italia la Italy America Chamber of Commerce. “E’ un incarico -dichiara Muriel Nussbaumer- che mi rende davvero orgogliosa. La Italy America Chamber of Commerce di New York ha un posto nella storia delle relazioni commerciali tra Italia e Stati Uniti e il mio obiettivo è quello di continuare nel solco di questa tradizione per il rafforzamento dei legami tra i nostri due paesi"."L’export verso gli Usa delle aziende italiane -aggiunge Alberto Milani, presidente della Italy America Chamber of Commerce di New York- vale oltre 42 miliardi di dollari. Un record per l’Italia. In senso strategico, la nomina di Muriel Nussbaumer a rappresentante in Italia della Italy America Chamber of Commerce ha l’obiettivo di consolidare il momento positivo delle esportazioni italiane”. “Avere una rappresentanza sul territorio -assicura Federico Tozzi, segretario generale della Italy America Chamber of Commerce di New York- permetterà alla Camera sia di veicolare in modo più efficace le iniziative a sostegno delle aziende italiane sia di supportare più da vicino le istituzioni nel loro lavoro di promozione del sistema Italia”.