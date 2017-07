Ocse: a maggio disoccupazione stabile al 5,9%

11 luglio 2017- 14:28

Parigi, 11 lug. (Labitalia) - A maggio la disoccupazione nell'area dell'Ocse resta stabile al 5,9%. Lo rende noto l'organizzazione internazionale con sede a Parigi precisando che nell'area a maggio erano disoccupati 36,8 milioni di persone: 4,1 mln in più rispetto ad aprile 2008. A maggio la disoccupazione è rimasta stabile al 9,3% nell'area dell'euro: l'incremento più forte nella zona euro è stato registrato in Francia e in Italia (+0,1 punto) e si attesta rispettivamente al 9,6% e all'11,3%.La disoccupazione giovanile nell'area dell'Ocse (15-24 anni) è pari al 12% (-0,1 punto) a maggio. In Italia la disoccupazione giovanile è salita da 35,2% ad aprile al 37% a maggio.