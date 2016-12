O-I investe 25 mln a Origgio per impianto vetro sostenibile

28 dicembre 2016- 14:43

Milano, 28 dic. –(Labitalia) - Per la produzione del materiale 'trasparente' per antonomasia, il vetro, le industrie scelgono l'innovazione tecnologica e la sostenibilità. L'ultimo esempio è quella della multinazionale O-I (Owens-Illinois), leader mondiale nella produzione di packaging in vetro, che ha recentemente investito 25 milioni di euro per l’aggiornamento tecnico e strutturale dello stabilimento produttivo di Origgio. L’ammodernamento della struttura ha interessato innanzitutto la completa ricostruzione del forno fusorio. Sono poi stati installati dei software di controllo particolarmente avanzati che hanno consentito una migliore e più capillare gestione del processo produttivo con grandi vantaggi in termini di sicurezza. Ulteriori investimenti nelle macchine formatrici delle bottiglie hanno inoltre migliorato la sostenibilità e l’efficienza energetica dell’intero stabilimento produttivo che sarà così in grado di produrre bottiglie e contenitori aventi un peso nettamente inferiore rispetto al passato."I continui investimenti, come quello fatto ad Origgio, ci consentono di avere impianti più efficienti e moderni, così da migliorare le nostre performance operative attraverso una migliore stabilità produttiva e più alti livelli di qualità" ha dichiarato Massimo Noviello, Country Group Executive Italia e Ungheria.Durante il periodo di rifacimento del forno di Origgio, 180 dipendenti hanno ricevuto 3.500 ore di formazione aziendale su temi riguardanti la sicurezza, la qualità, le innovazioni tecniche apportate all’impianto e il funzionamento delle nuove macchine di controllo installate. Owens-Illinois, Inc. è il maggiore produttore al mondo di contenitori in vetro e partner preferito di molti dei principali produttori di marchi di alimenti e bevande a livello globale. La società ha registrato un fatturato di 6,2 miliardi di dollari nel 2015 ed impiega 27.000 dipendenti che operano in 80 stabilimenti situati in 23 paesi. Con sede centrale a Perrysburg in Ohio, O-I offre contenitori in vetro sicuri, sostenibili, puri, di effetto e in grado di conferire riconoscibilità ai marchi in un mercato globale in crescita.