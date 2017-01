On line il sito del fondo Astoi a tutela dei viaggiatori

13 gennaio 2017- 12:45

Roma, 13 gen. (Labitalia) - Da oggi è on line il sito web del Fondo Astoi, al quale aderiscono i maggiori tour operatori italiani. Il Fondo, promosso da Astoi Confindustria Viaggi, l'Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei tour operator, ha lo scopo di raccogliere e gestire le risorse economiche necessarie affinché, in conformità al disposto dell’articolo 50 del Codice del Turismo, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore, siano assicurati al viaggiatore che abbia acquistato un pacchetto turistico il rimborso del prezzo versato e l'eventuale rientro dal luogo di vacanza. Scopo ulteriore del Fondo è quello informativo sulle tutele per il consumatore in materia di viaggi. Il Fondo Astoi ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte della competente Prefettura. "Il sito, diretto ai consumatori, presenta una veste grafica innovativa, accattivante ed estremamente 'user friendly'. Navigando tra le pagine del sito, visibile all’indirizzo www.fondoastoi.it, l'utente potrà reperire facilmente ogni informazione utile sulle modalità di funzionamento del Fondo: quelle relative alle richieste di rimborso, alla liquidazione, alla normativa di riferimento e altro", spiega una nota di Astoi."Sul sito è reperibile l'elenco di tutti quei tour operator che offrono questa ulteriore e importante garanzia ai propri clienti e ai propri partner commerciali. Anche sui siti web e sui cataloghi dei singoli Tour Operator aderenti al Fondo verranno riportati i necessari riferimenti, in modo tale da offrire la più ampia pubblicità su questa tutela aggiuntiva di cui, in via esclusiva, gode l'acquirente di un pacchetto turistico", aggiunge."L’obiettivo che ci siamo prefissi - dichiara Nardo Filippetti, presidente del Fondo Astoi - è far sì che questo sito divenga un utile strumento per tutti i consumatori che, pensando alla propria vacanza, intendano affidarsi a professionisti che, da sempre, propongono ai propri clienti le migliori opportunità e formule di viaggio, offrendo già un prodotto estremamente qualitativo, comprensivo di una serie di plus, come ad esempio l'assistenza, la selezione e la certificazione dei servizi, eventuali coperture assicurative, e molto altro". "Un cliente che si rivolge a un tour operator - sottolinea - ha la garanzia di affidarsi a un soggetto che, in virtù della propria professionalità ed esperienza, lo assisterà e si occuperà del suo benessere prima, durante e dopo il suo viaggio, in qualsiasi parte del mondo esso si trovi, gestendo per suo conto ogni eventuale imprevisto"."E questo, in uno scenario così complesso come l'attuale - prosegue Filippetti - è il valore aggiunto che i clienti apprezzano di più. Il potenziale viaggiatore, acquistando un pacchetto turistico da un tour operator associato, ha quindi la certezza di affidarsi a una società 'fisica', presente sul territorio italiano, che rispetta la legislazione vigente aderendo al Fondo Astoi a tutela dei viaggiatori"."Il mondo del tour operating italiano, anche grazie allo straordinario strumento di coesione e condivisione che il Fondo rappresenta, è entrato in una nuova fase di grande e stretta collaborazione - aggiunge Marco Peci, responsabile della comunicazione del Fondo Astoi - con il fine ultimo di implementare tutti quegli strumenti che consentano di marcare, in modo profondo e netto, la differenza tra acquistare un prodotto garantito da un tour operator Astoi o scegliere tra l'indifferenziata proposta disponibile sul mercato"."L'Associazione, partecipata oggi più che mai con grande spirito di coesione, ha intrapreso un cammino i cui benefici saranno sempre più apprezzabili dal trade e dai consumatori", conclude.