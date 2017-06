On line restyling sito agenzia Idealavoro

20 giugno 2017- 14:10

Roma, 20 giu. (Labitalia) - Idea Lavoro (+23%) e Articolo1 (+59%) chiudono il primo quadrimestre di quest’anno in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una crescita costante nei volumi e nell’integrazione delle due aziende, fortemente voluta dal giovane e dinamico management. Per essere in linea con il cambiamento, in termini di innovazione e posizionamento, Idea Lavoro si è rifatta il 'look' e ha lanciato online, completamente rinnovato, il nuovo sito web: nuovo design, nuova struttura e nuovi contenuti.Il sito, realizzato con la tecnica del responsive web design, può essere facilmente navigato da Pc, Tablet e smartphone, rendendo quindi facilmente disponibili i contenuti anche in mobilità. La nuova interfaccia permette una più semplice condivisione di notizie, video, eventi e contenuti anche attraverso i principali social network: basta cliccare l’icona del social network preferito per condividere nel proprio profilo il contenuto visualizzato.Da sottolineare la presenza nella Homepage della sezione 'News Lavoro', costantemente aggiornata con notizie sulle novità legislative e suggerimenti utili sia per gli operatori del settore sia per il pubblico fruitore.“I risultati -dichiara Gianni Scaperrotta, direttore generale di Idea Lavoro e Articolo1- stanno premiando gli sforzi fatti dalla proprietà e da tutto il management nell’ultimo anno. Quest’ultima operazione di restyling del sito di Idea Lavoro chiude un ciclo di rinnovamento che abbiamo voluto sia all’interno sia all’esterno delle aziende. Possiamo oggi contare su un team affiatato, integrato e accuratamente formato, in grado di capire le esigenze delle aziende e le potenzialità dei candidati in tutti i settori - dalla somministrazione, alla ricerca e selezione, all’assunzione obbligatoria - e in tutti i campi in cui le nostre Divisioni Specializzate operano a livello nazionale”.Idea Lavoro, associata Assolavoro, è un’agenzia per il lavoro nata nel 1999, con una forte vocazione all’hospitality, è entrata a pieno titolo tra i protagonisti del moderno mercato del lavoro. L’esperienza di due decenni in questo settore, la tecnologia e il desiderio di guardare sempre 'oltre', attraverso la realizzazione di progetti innovativi, sono i suoi punti di forza. All’inizio del 2016 ha acquisito il 100% di Articolo1 - Soluzioni HR con l’obiettivo di realizzare un grande progetto di sviluppo in Italia e all’estero. www.idealavoro.it.Articolo1 è una società italiana di servizi dedicati alle risorse umane presente su tutto il territorio nazionale. Nell’arco di poco più di un decennio, ha raggiunto un livello di specializzazione tale da poter offrire un supporto integrale che va dalla somministrazione alla ricerca e selezione, fino alla formazione - www.articolo1.it.