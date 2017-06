Online Guida Best Stage 2017, bussola per giovani in cerca di posto

26 giugno 2017- 13:22

Roma, 26 giu. (Labitalia) - Ben 125mila persone hanno scaricato la guida Best Stage della 'Repubblica degli Stagisti', sommando insieme le precedenti edizioni uscite nel 2014, 2015 e 2016. Uno strumento sintetico, completo, per dare le indicazioni più importanti alle persone che vivono il momento di passaggio dalla formazione al lavoro, fornendo informazioni sui diritti e doveri, sulle prescrizioni normative, le dritte per riconoscere un buono stage, e una panoramica delle aziende 'virtuose' che si impegnano con la 'Repubblica degli Stagisti' a trattare i giovani con rispetto.La nuova edizione della guida 'Best Stage 2017' è disponibile in pdf, scaricabile on line, anche quest'anno, gratuitamente grazie a una sponsorizzazione di EY, una delle aziende dell'RdS network."Come ogni anno -si legge in una nota- la guida è suddivisa in sezioni. Il focus specifico, che cambia ogni anno, per questa edizione è dedicato all'occupazione femminile, e in particolare alle giovani donne, partendo dal dato che nella fascia di età tra i 15 e i 34 anni c'è già un disequilibrio di quasi 10 punti percentuali rispetto al tasso di occupazione e approfondendo le scelte delle ragazze sia in termini di formazione (scelta della scuola superiore e della facoltà universitaria) sia poi in termini di professione. La sezione 'Ragazze, al lavoro' raccoglie anche le principali iniziative attivate dal ministero dell'Istruzione, altri enti e aziende sul tema delle materie stem, per incoraggiare le ragazze a studiare materie scientifico-tecnologiche".Inoltre, prosegue, "la guida ha una sezione specifica che presenta le aziende virtuose che al momento fanno parte del network della 'Repubblica degli Stagisti': si tratta di aziende che si sono prese l'impegno di rispettare alcuni criteri di qualità e trasparenza nelle condizioni offerte ai giovani. Per ciascuna di loro, poi, ai lettori vengono offerte informazioni rare e preziose: quanti stagisti hanno ospitato l'anno scorso, che trattamento economico hanno offerto (ammontare dell'indennità mensile, eventuali benefit aggiuntivi come i buoni pasto o il computer aziendale...), qual è la percentuale di assunzione post stage. Alcune di queste aziende hanno anche ricevuto il 'Bollino ok stage' e uno o più AwaRdS, i premi che la Repubblica degli Stagisti assegna annualmente".C'è poi la sezione 'Normativa', "che quest'anno focalizza la novità più importante: sono state infatti approvate solo poche settimane fa in sede di Conferenza Stato-Regioni le nuove Linee guida sui tirocini extracurriculari. La seconda metà del 2017 si preannuncia dunque molto significativa in questo senso: le singole Regioni sono chiamate ad adeguare entro fine novembre le loro normative". Cambierà per alcuni aspetti il quadro di diritti e doveri degli stagisti, ed è importante che i giovani ne siano consapevoli e restino aggiornati. La sezione contiene anche una disamina, regione per regione, delle normative attualmente vigenti, con informazioni sintetiche sui tre dettagli più importanti per i diretti interessati e per le aziende: l’ammontare del rimborso spese minimo, la durata massima consentita e la possibilità` o impossibilità` di attivare stage presso aziende prive di dipendenti.Correlata alla sezione normativa c'è la consueta sezione delle faq, le frequently asked questions, aggiornata con nuove domande/risposte ispirate ai più frequenti quesiti posti dai lettori sul Forum della 'Repubblica degli Stagisti': Che differenze ci sono tra tirocini curriculari e tirocini extracurriculari? Si può` fare uno stage anche se sono passati più` di 12 mesi dalla laurea? Esiste un limite al numero di stage che si possono fare? Uno stage può` essere interrotto prima della sua scadenza? 12 pagine di faq che tolgono praticamente ogni dubbio sul tema.La Guida Best Stage 2017 è uno strumento indispensabile non solo per i giovani in procinto di entrare nel mondo del lavoro, ma per tutti coloro che si muovono a vario titolo nell'universo stage.