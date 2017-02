Openjobmetis, 250 orafi cercasi per azienda del lusso a Valenza

9 febbraio 2017- 14:58

Alessandria, 9 feb. (Labitalia) - Openjobmetis è alla ricerca di 250 orafi a Valenza, in provincia di Alessandria. La selezione è aperta per un nuovo sito produttivo di una nota azienda nel settore del lusso. La città è la culla di uno dei più rinomati distretti della gioielleria e dell’oreficeria a livello internazionale. Nell’area vi sono, infatti, le sedi delle principali imprese specializzate nella produzione di gioielli e articoli di oreficeria, tra i primi esempi della tradizione manifatturiera italiana."L’arte orafa -ha dichiarato Laura Piccolo, responsabile grandi clienti di Openjobmetis- è uno dei simboli dell’eccellenza del made in Italy e l’area di Valenza è tra quelle maggiormente rappresentative del settore sul nostro territorio, riconosciuta a livello mondiale. Avviare le ricerche per un numero elevato di profili specializzati in una professione così antica è per noi motivo di grande soddisfazione". Le figure professionali sono ricercate per le seguenti mansioni: lavorazioni di assemblaggio e oreficeria, incassatura con microscopio finitura (pulitura e lucidatura). Per tutte le specializzazioni è richiesta un’esperienza di almeno 5 anni nel ruolo ed è richiesta, inoltre, la disponibilità al trasferimento a Valenza. Si offre contratto diretto con l’azienda, finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato. La retribuzione sarà valutata sulla base dell’esperienza maturata dal singolo candidato.