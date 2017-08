Openjobmetis: al via selezioni in ambito navale per La Spezia e Trieste

1 agosto 2017- 11:10

Milano, 1 ago. (Labitalia) - La divisione navale di Openjobmetis, la prima e unica agenzia per il lavoro quotata oggi in Borsa Italiana, ha aperto le selezioni per circa 40 profili in ambito navale tra le aree di La Spezia e Trieste. In particolare, vi sono 20 posizioni aperte in ambito navale nell’area di La Spezia.Nel dettaglio, i profili ricercati sono sei carrozzieri navali; quattro lucidatori di vetroresina; sei elettricisti di bordo; quattro copertisti. Sono, invece, diciotto i profili ricercati nell’area di Trieste. Nello specifico, un ingegnere navale di bordo; un capo squadra di bordo; dieci saldatori a filo per attività di saldatura su acciaio al carbonio; sei carpentieri per lavorazioni su acciaio al carbonio. E' possibile consultare tutte le offerte disponibili e candidarsi sul sito www.openjobmetis.it, oppure inviare il proprio cv direttamente a navale navale@openjob.it.