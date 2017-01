Openjobmetis: il 25 gennaio open day filiali a Modena, Carpi e Mirandola

18 gennaio 2017- 15:31

Roma, 18 gen. (Labitalia) - Openjobmetis, la prima e unica agenzia per il lavoro quotata oggi in Borsa Italiana, apre le porte delle sue nuove filiali di Modena, Carpi e Mirandola, inaugurate lo scorso 11 gennaio, rendendosi disponibili per una speciale giornata durante la quale quanti sono oggi in cerca di impiego potranno avvalersi dei preziosi consigli degli esperti recruiter per indirizzare al meglio la propria ricerca. Insieme, sarà così possibile, per esempio, stendere un bilancio di competenze, riscrivere il proprio cv e avere una panoramica aggiornata sulla tipologia di imprese oggi particolarmente attive nella ricerca di nuovo personale.Ad oggi, ma le ricerche si attivano di giorno in giorno, le filiali sono alla ricerca di oltre 100 candidati. L’Open Day si terrà mercoledì 25 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, presso le filiali Openjobmetis di Modena, Carpi, Mirandola. Tutti gli interessati potranno presentarsi muniti di curriculum vitae aggiornato per incontrare esperti selezionatori e ricevere consigli. "Siamo molto orgogliosi di aver iniziato la nostra attività nell’area modenese con tante opportunità di lavoro", afferma Davide Di Stefano, team leader di Openjobmetis. "Il territorio -continua Di Stefano- offre numerose possibilità a chi è in cerca di un’occupazione e prevediamo un ulteriore incremento di ricerche nei settori metalmeccanico, tessile, alimentare e dei trasporti nei prossimi mesi, perciò invitiamo chi è alla ricerca di lavoro a recarsi presso le nostre filiali per lasciare il proprio curriculum vitae".