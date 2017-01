Openjobmetis: opportunità di lavoro per 100 addetti a Bari e Salerno

31 gennaio 2017- 14:00

Per importante realtà nel settore arredamento

Roma, 31 gen. (Labitalia) - Openjobmetis, la prima e unica agenzia per il lavoro quotata oggi in Borsa Italiana, è alla ricerca di 100 persone per una importante realtà nel settore arredamento. Le figure ricercate saranno inserite dal mese di maggio all’interno di 2 punti vendita, situati rispettivamente a Salerno e Bari. I candidati selezionati potranno accedere a un percorso di formazione retribuito per ciascun tipo di profilo ricercato, della durata di 7 settimane a partire dal prossimo mese di marzo. Si prevede, spiega una nota, "un primo contratto di somministrazione di 3-6 mesi, con concrete possibilità di assunzione successiva diretta da parte dell’azienda"."Nelle aree di Salerno e Bari selezioneremo un centinaio di persone, tra figure commerciali e ruoli più tecnici: si tratta di un numero importante di candidati, ma anche di una significativa e concreta opportunità per il territorio locale che siamo lieti di supportare -ha dichiarato Anna Spinapolice, divisione grandi clienti di Openjobmetis- continuando a portare avanti il nostro impegno a sostegno delle aziende che si avvalgono della nostra esperienza e di tutti coloro che si rivolgono a noi per la ricerca di occupazione e per la propria crescita professionale".Per entrambe le aree di Salerno (luogo di lavoro: Pontecagnano Faiano) e Bari (luogo di lavoro: Bari) sono ricercati candidati per tutti i seguenti profili: addetto alle vendite; interior designer; progettisti arredatori; cassieri; cassieri di punto vendita.