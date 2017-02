Openjobmetis: opportunità di lavoro per 80 persone a Cagliari

8 febbraio 2017- 11:58

Saranno inserite in punto vendita settore arredamento

Roma, 8 feb. (Labitalia) - Openjobmetis, la prima e unica agenzia per il lavoro quotata oggi in Borsa Italiana, è alla ricerca di 80 persone per un'importante realtà nel settore arredamento. Le figure ricercate saranno inserite nel nuovo punto vendita che aprirà a Cagliari."A Cagliari e provincia -ha dichiarato Cosimo Lamanna, key account manager divisione Grandi Clienti di Openjobmetis- selezioneremo figure commerciali, cassieri, capo deposito, impiegati magazzino e addetti logistica per l’apertura di un nuovo punto vendita. Si tratta di una significativa e concreta opportunità per il territorio che siamo lieti di supportare continuando a portare avanti il nostro impegno a sostegno delle aziende che si avvalgono della nostra esperienza e di tutti coloro che si rivolgono a noi per la ricerca di occupazione e per la propria crescita professionale".I profili ricercati sono addetto alle vendite; capo deposito; impiegati di magazzino; cassieri di punto vendita; operatori logistici. E' possibile consultare tutte le offerte disponibili e candidarsi sul sito www.openjobmetis.it, oppure inviare il proprio cv direttamente a cagliari@openjob.it.