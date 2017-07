Opportunità di lavoro estive con Etjca, 100 addetti Customer Care a Milano

27 luglio 2017- 13:24

Roma, 27 lug. (Labitalia) - L'estate porta occasioni di lavoro. Nuove opportunità sono segnalate, infatti, da Etjca, agenzia per il lavoro attiva in Italia dal 1999 e oggi uno dei primi 10 player nel settore. Se numerosissime sono le posizioni aperte in tutta Italia per l'estate 2017, a Milano, in particolare, Etjca ricerca oltre cento addetti all'assistenza clienti. Il profilo ideale per ricoprire questo ruolo richiede spiccate doti comunicative, orientamento al cliente e una buona dialettica.Etjca ricorda che, tra i requisiti necessari per accedere all'opportunità di lavoro, è necessaria una pregressa esperienza in ambito customer care e una buona conoscenza del pacchetto Office. È prevista la partecipazione a un corso di formazione intensivo di 3 settimane che consentirà ai candidati di apprendere tutte le procedure e policy relative al contesto professionale in cui verranno inseriti. Per candidarsi e avere maggiori informazioni si può visitare il sito www.etjca.it.