Oracle, 1.000 nuovi posti per area Emea

21 luglio 2017- 16:06

Roma, 21 lug. (Labitalia) - Oracle ha annunciato la creazione di 1.000 nuovi posti di lavoro in Europa, Medio Oriente e Africa. Con il motto ‘Change happens here’, la società è, infatti, alla ricerca di una nuova generazione di funzionari commerciali ambiziosi, motivati ed esperti di digitale per supportare la crescita delle attività di Oracle nel segmento del cloud computing. L'iniziativa giunge dopo i risultati finanziari da record recentemente presentati dalla società con un fatturato totale relativo al cloud aumentato del 58%. Oracle è attualmente la cloud company che cresce più rapidamente e con una previsione di accelerazione decisamente importante. Oracle è interessata a persone con background e profili vari e un'esperienza lavorativa di due-sei anni in ruoli all'interno delle risorse umane, del marketing, del recruitment, del finance, delle supply chain o delle vendite; si cercano candidati dotati di forte motivazione personale e capacità di vendere con successo alcune delle tecnologie cloud più interessanti del mondo. I candidati possono presentare immediatamente richiesta per varie posizioni aperte in tutta l'area Emea visitando la pagina 'Change happens here'-oracle.com/experience. Oracle ricerca laureati che possiedano un sincero interesse nei confronti della tecnologia e passione per le trasformazioni che il cloud computing può introdurre nelle aziende."Le nostre attività -commenta Tino Scholman, vp of Oracle cloud per la regione Emea- legate al cloud stanno crescendo a ritmi incredibili, quindi adesso è il momento giusto per accogliere una nuova generazione di talenti all'interno della nostra società. Vogliamo assumere individui orientati alle relazioni che siano motivati e smart, appassionati delle trasformazioni di business che possiamo offrire ai nostri clienti e decisi a produrre grandi risultati". "La diversità -sottolinea- è uno dei cardini della cultura di Oracle. Vogliamo offrire a 1.000 persone di talento l'opportunità di cambiare in meglio la propria carriera, accedere alle migliori possibilità di training e sviluppo, e avere la chance di accelerare la carriera nella cloud company in più rapida crescita, al centro di un cambiamento generazionale in direzione del digital enablement".