Ordine dei giornalisti, colmare vuoto normativo su uffici stampa privati

20 febbraio 2017- 15:50

'Professione dovrebbe essere svolta esclusivamente da iscritti'

Roma, 20 feb. (Labitalia) - Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha approvato all’unanimità un ordine del giorno riguardo all'assenza di norme per i professionisti che lavorano negli uffici stampa privata.“Il Consiglio Nazionale -si legge nel testo dell'ordine del giorno la cui prima firmataria è Paola Scarsi, consigliere nazionale ordine giornalisti per i pubblicisti- segnala l’assenza di norme per il comparto degli uffici stampa privati. Ciò rende tra l’altro impossibile sanzionare l’abuso della professione che, per gli uffici stampa privati come già avviene per quelli pubblici, dovrebbe essere svolta esclusivamente dagli iscritti all’Ordine, con tutte le garanzie di professionalità, rispetto della deontologia e aggiornamento formativo che ciò comporta". "Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti auspica che il legislatore intervenga per colmare il vuoto normativo sopra evidenziato, a tutela della professione dei propri iscritti e del diritto dei cittadini di essere informati in maniera corretta", conclude il testo approvato.