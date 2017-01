Original Marines al Pitti Bimbo con lo chef Alessandro Borghese

18 gennaio 2017- 11:01

Firenze, 17 gen. (Labitalia) - Sarà all’insegna della 'qualità', da sempre fil rouge del successo di Original Marines, la partecipazione del brand alla 84esima edizione Pitti Immagine Bimbo, dove presenterà in anteprima la nuova collezione Fall-Winter 2017-2018. Qualità nell’abbigliamento e non solo per Original Marines che, per questa edizione, ha scelto di declinare il concetto attraverso l’arte culinaria, ospitando Alessandro Borghese. Il famoso chef si esibirà insieme a 2 bambini in una performance live dedicata alla cucina. Così, un 'Original Live Cooking' prenderà vita presso lo stand Original Marines per deliziare i palati di tutti i presenti. Alessandro Borghese cucinerà delle gustose 'Original Polpettins' ideate proprio per incontrare i gusti dei più piccoli. L’appuntamento è fissato per giovedì 19 gennaio, alle ore 11,30, presso lo stand Original Marines."Lo spazio espositivo ideato quest’anno dal brand per presentare la nuova collezione -spiega una nota- sarà all’insegna del 'wow', o meglio della 'wow quality': è così che gli americani parlano della qualità superiore, quella che stupisce! La 'wow quality' di Original Marines si tocca con mano e si può sintetizzare in sole 4 parole: purezza, protezione, sicurezza e design. Un concept a 'portata di mano' dove le piccole mani dei bambini si trasformano in lettere e simboli, un linguaggio universale che fa parlare tutti. Nel mondo dell’abbigliamento le mani sono anche il simbolo del lavoro fatto con cura, della scelta delle materie prime, della protezione dei propri clienti, della morbidezza". Lo stand, inoltre, accoglie la interattiva 'OM wow room', dove i corpi dei visitatori diventano delle tele per un’esperienza davvero 'wow'. Grazie alla proiezione di una texture sul pavimento e un sistema di riflessione a parete, le sagome dei visitatori prenderanno tutta un’altra forma."Proposte colorate e divertenti, dove ricerca e spontaneità -si sottolinea- conferiscono a ciascun capo una percezione immediata e distintiva, questa la collezione Original Marines Fall/Winter 2017/18, from baby to teenager. Una connessione costante tra stile e lavorazioni, toni e grafiche per una stagione invernale vivace e sorridente firmata da Original Marines, il brand che crea un lifestyle con un approccio daily dirompente e un eleganza sottile, sussurrata, mai urlata". Anche quest’anno Original Marines rinnova il suo impegno a sostegno dei bambini meno fortunati supportando Amka Onlus. "Rinnoviamo anche quest’anno la nostra presenza a Pitti Immagine Bimbo -ha dichiarato Livio di Renzo, brand manager del marchio Original Marines- perché riteniamo questa manifestazione un’importante vetrina mondiale per dare eco non solo alle nostre collezioni ma anche ai valori che da sempre ci contraddistinguono e che quest’anno, come non mai, abbiamo deciso di sintetizzare nella caratteristica che meglio di identifica, la qualità".