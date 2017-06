Paolo Lamberti eletto presidente di Federchimica

19 giugno 2017- 13:35

Milano, 19 giu. - (Labitalia) - L'assemblea di Federchimica ha eletto oggi Paolo Lamberti nuovo presidente della federazione. Lamberti, 65 anni, presidente e ad della Lamberti, azienda leader nella chimica delle specialità, succede a Carlo Puccioni, che ha guidato la federazione per sei anni, non più rieleggibile. Un mandato, ha spiegato il neo presidente, che nasce "nel segno della continuità come valore e del cambiamento come condizione necessaria per contribuire, come settore industriale, alla vera ripresa del sistema paese: la chimica ha le caratteristiche per svolgere questo ruolo".