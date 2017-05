Papa riceve rappresentanti Federterme ed Espa in udienza

10 maggio 2017- 16:50

Roma, 10 mag. (Labitalia) - In occasione dell’assemblea generale annuale 2017 di Espa (Associazione europea delle terme) i vertici di Espa e di Federterme, dopo aver assistito alla Santa Messa nella Basilica Vaticana, officiata in forma privata da monsignore Augusto Chendi, sottosegretario pastorale alla Salute della Santa Sede, hanno preso parte all’udienza generale tenuta da Papa Francesco in piazza San Pietro.Al termine dell'udienza, Sua Santità si è intrattenuto con il presidente e la vicepresidente di Espa , Thierry Dubois e Laura Natali , e con il presidente della Federterme-Confindustria, Costanzo Jannotti Pecci, ed è stato invitato a visitare le terme che rappresentano una risorsa importante per il mantenimento e il recupero di salute e benessere, a disposizione di tutti coloro che ne hanno bisogno. E’ stato anche illustrato a Sua Santità il ruolo sociale svolto da sempre dalle terme per alleviare le sofferenze dei più deboli. “E’ stata una grande emozione per noi tutti -ha commentato il presidente di Federterme, Costanzo Jannotti Pecci- poterci intrattenere brevemente con sua Santità, per manifestarGli gratitudine per l’instancabile opera di pace, di solidarietà e di cura del Creato, assicurata dalla Chiesa al mondo"."Abbiamo voluto trasferire a Sua Santità -ha aggiunto Thierry Dubois, presidente di Espa- la percezione di un impegno forte e permanente di Espa e dei suoi associati, condiviso da tutte le componenti del sistema termale, per la diffusione dei benefici dei trattamenti termali di qualità che fanno parte del patrimonio naturale, culturale, scientifico e storico europeo”. "Eì stato importante per noi -ha sottolineato la vicepresidente Espa, Laura Natali- percepire una concreta ed informata attenzione del Santo Padre per lo stato dell’arte della ricerca e della medicina termale”.La delegazione imprenditoriale ha, quindi, fatto dono al Papa di un accappatoio con il logo della Santa Sede, per rendere concreto l'invito a recarsi in visita presso le terme. La sessione generale di lavoro dell’Espa Congress di domani 11 maggio si terrà a Palazzo Cesi, in via della Conciliazione, mentre la sessione scientifica si terrà a Tivoli Terme il 12 maggio.