22 ottobre 2019- 15:49 Parksmania award 2019, Zoomarine tra primi 3 parchi divertimento Premio speciale alla carriera al direttore artistico Claudio Cecchetto

Roma, 22 ott. (Labitalia) - Anche quest’anno, Zoomarine, il parco divertimenti di Roma, è sul podio d’Italia, tra i primi 3 parchi divertimento della nostra penisola ai Parksmania award 2019. La cerimonia di consegna dei premi ha visto Zoomarine entrare nella classifica dei primi 3 migliori parchi italiani e miglior staff e conquistare il premio speciale della giuria per l’iniziativa imprenditoriale. Premio speciale alla carriera a Claudio Cecchetto, direttore artistico di Zoomarine, a coronamento di una lunghissima esperienza di successo come talent scout, creativo e innovatore nei Parchi tematici italiani.Zoomarine ha conquistato il premio speciale della giuria per l’iniziativa imprenditoriale della proprietà, il gruppo Dolphin Discovery, multinazionale messicana proprietaria dal 2015 di Zoomarine, premio che riconosce la grande affidabilità del 'Gruppo Zoomarine' con l’acquisizione di Aquafelix, parco acquatico di Civitavecchia (Roma), e di Acquajoss, parco acquatico di Conselice (Ravenna). "Il 2019 - commenta Renato Lenzi, amministratore delegato di Zoomarine - sarà per noi un anno da incorniciare e il premio ricevuto ne è la conferma. Il gruppo Dolphin Discovery ha puntato moltissimo sull’Italia, affiancando a Zoomarine la proprietà di altri due parchi con un progetto di lungo termine che ci sta facendo crescere, innovare, conquistare sempre più pubblico con nuovi servizi, attrazioni, eventi. Sono molto orgoglioso del risultato ottenuto anche grazie ad un lavoro di squadra sinergico ed entusiasta".Giunto alla diciottesima edizione, il riconoscimento degli oscar del divertimento viene assegnato ogni anno dalla testata giornalistica Parksmania.it ai parchi divertimento italiani ed europei che si sono maggiormente distinti durante la stagione per specifiche iniziative nel settore amusement.