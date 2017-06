Parte a Roma 'Eataly Today', si ordina online per ricevere in giornata

9 giugno 2017- 14:11

Roma, 9 giu. (Labitalia) - Eataly lancia a Roma Eataly Today, un nuovo modo per fare la spesa online acquistando prodotti freschissimi consegnati in giornata. Tutti gli ordini sono confezionati direttamente dal negozio di Eataly Roma Ostiense, con materiali ecocompatibili studiati per mantenere inalterate le proprietà organolettiche dei cibi e garantire la corretta gestione della catena del freddo. Il personale dedicato al servizio prepara ogni giorno i prodotti poco prima della loro spedizione, curando al massimo freschezza e qualità dell’imballaggio. Il servizio consente di ordinare online tutto ciò che propone Eataly Roma Ostiense, sia i prodotti dei banchi del fresco sia quelli confezionati: il pane biologico cotto nel forno a legna, la carne La Granda Presidio Slow Food, il pesce selezionato ogni giorno nelle aste del litorale laziale, la mozzarella di bufala dal laboratorio di Roberto Battaglia, la pasta fresca del Pastificio Michelis, i prodotti della gastronomia e tanto altro.Grazie a una partnership con Milkman e Eadessopedala, le consegne vengono effettuate anche in bicicletta entro tutto il Grande Raccordo Anulare. La spesa può essere consegnata in giornata o fino a 7 giorni successivi all'ordine, in fasce orarie restringibili fino a due ore. Su today.eataly.it si trova il catalogo che conta più di 2.500 prodotti sia freschi sia confezionati, corredati da tutte le informazioni utili per una scelta attenta e consapevole, compresa la lista degli ingredienti e i consigli degli esperti di Eataly. Il servizio, già attivo dallo scorso autunno sul punto vendita Eataly Smeraldo di Milano, arriva a Roma come seconda tappa di un viaggio che presto toccherà anche altre città italiane e non solo. “Siamo molto soddisfatti - ha detto Andrea Casalini, amministratore delegato di Eataly Net - di annunciare il lancio a Roma di Eataly Today. Il servizio in meno di un anno ha già convinto diverse centinaia di milanesi a divenirne clienti affezionati; siamo certi che diventerà una piacevole abitudine anche per i romani. In un panorama delle offerte delivery sempre più consistente vogliamo distinguerci per la qualità del prodotto, confezionato fresco ogni giorno direttamente dal punto vendita. Il nostro obiettivo con Eataly Today è garantire un’esperienza di acquisto unica, per diffondere anche online la cultura del mangiar bene per vivere meglio".