31 dicembre 2018- 11:38 Parte da Loreto progetto per valorizzare manifatturiero 'made in Marche' Debutto natalizio per la fashion designer Giorgia Tondini che firma abiti lavorati a mano

Ancona, 31 dic. (Labitalia) - Parte dai colli marchigiani, durante le festività, il percorso della fashion designer Giorgia Tondini che ha recentemente lanciato la sua prima collezione. Originaria di Loreto, classe 1993, laurea in fashion design presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata e svariati corsi di formazione nei settori moda e manifatturiero, nonostante la sua giovane età, Giorgia Tondini ama la sua terra, crede nelle potenzialità del saper fare marchigiano e si definisce "irrecuperabilmente appassionata di moda". Da questo mix di passioni e intuizioni è nata poco tempo fa l'idea di 'Giorgia', suo omonimo brand, creato per valorizzare l’artigianato e dare una forte identità territoriale a tutti quei valori del made in Italy che la moda italiana da sempre incarna. Grazie a una filiera corta che poggia sulle solide capacità di sarti, artigiani magliai e lavoratori della pelle distribuiti nelle provincie di Ancona, Fermo e Macerata, il brand 'Giorgia' progetta e crea capi d'abbigliamento interamente a mano con materiali italiani e vuole accontentare una clientela raffinata e preparata, in grado di apprezzare la qualità intrinseca del vestiario realizzato a mano. "Puntiamo esclusivamente - spiega Tondini - sulla qualità mantenendo la produzione su quantitativi per il momento molto bassi. I capi vengono disegnati tutti a Loreto nel nostro atelier e poi, per la lavorazione, affidati a piccoli laboratori del territorio dove ancora si respira aria di manifattura artigianale, dove cioè si lavora con i metodi tradizionali per garantire ai nostri clienti, sparsi su tutto il territorio nazionale, la vera qualità che dovrebbe sempre esserci dietro alla dicitura made in Italy".Il debutto di 'Giorgia' sulle passerelle è atteso per la primavera, ma intanto la prima collezione firmata dalla stilista lauretana è stata lanciata sul mercato proprio a ridosso del Natale, totalizzando, complice la febbre da regali, un numero di ordinativi sopra le previsioni. Si tratta di 3 mise invernali da donna, fra cui spicca 'Sveva', un innovativo completo in pura lana merinos cucito a mano. Se la stilista è giovane, la strategia di comunicazione del brand non è da meno. 'Giorgia' comunica attualmente solo sui social media, dove è presente con profili Facebook e Instagram, a cui deve far riferimento la clientela interessata a stabilire un primo contatto con l’atelier. Anche il packaging vuole la sua parte. Per questo, coerentemente con la sua pronunciata identità territoriale, 'Giorgia' consegna i suoi abiti in scatole firmate dallo studio di Kube Design di Osimo, studio specializzato nella preparazione di allestimenti in carta e cartone e arredamenti completamente riciclabili.