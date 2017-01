Parte da Milano 1° corso di formazione enogastronomica per guide turistiche

16 gennaio 2017- 15:55

Milano, 16 gen. (Labitalia) - Ha preso avvio oggi, a Milano, il '1° Corso enogastronomico per guide turistiche - percorso pilota nel territorio Milanese e Lodigiano”, ideato dalla Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) e dalla Federazione nazionale guide turistiche (Confguide) - in sinergia con Gitec Milano e Capac Politecnico del Commercio e del turismo, associazione delle guide turistiche ed ente formativo della Confcommercio milanese - per rispondere alle tendenze del sistema turistico e dell’accoglienza e che rivelano l’importanza sempre maggiore della componente enogastronomica nell’esperienza di fruizione turistica e l’alto potenziale offerto in questo senso dall’Italia.All’inaugurazione milanese sono intervenuti: Lino Stoppani, presidente Fipe; Renato Borghi, presidente Explora; Paola Migliosi, presidente Confguide; Valeria Gerli, presidente Gitec; Stefano Salina, direttore Capac.Andrea Berton, Giancarlo Morelli e Claudio Sadler sono i tre chef stellati scelti per accompagnare le guide nel loro percorso formativo, articolato su lezioni teoriche presso il Capac e visite guidate sui luoghi di consumo e di acquisto dei prodotti enogastronomici, per un totale di 32 ore di corso, suddivise su 7 lunedì consecutivi.Il corso è stato così progettato per fornire alle guide non solo un approfondimento monografico sulle risorse enogastronomiche del territorio, ma soprattutto per trasferire loro un metodo di analisi territoriale e delle risorse enogastronomiche locali che le renderà in grado di rispondere con professionalità alle richieste dei diversi tipi di clienti: turisti che domandano 'semplicemente' un arricchimento enogastronomico del loro tour, 'foodies', clienti che richiedono specificamente tour enogastronomici dedicati, clienti business che richiedono progetti personalizzati di approfondimento enogastronomico del territorio.Dopo il corso di Milano ne sono in programma altri tre in Emilia Romagna, Toscana e Puglia, con l'obiettivo di coinvolgere nei prossimi mesi più territori a partire da una propedeutica intesa tra Fipe e Confguide locali.Il percorso pilota (così come i successivi) si focalizzerà su un ambito territoriale ben definito. Il primo ambito sarà Milano e il suo territorio, in quanto di sicuro interesse per i partecipanti, indipendentemente dalla provenienza e dall’area di più abituale esercizio della propria attività. All’interno di tale contesto si sono individuate con le associazioni promotrici e con gli esperti le eccellenze enogastronomiche su cui focalizzare i moduli formativi da un punto di vista contenutistico e quindi di docenza. In aula e durante le uscite didattiche, a docenti, testimonial ed esperti si affiancheranno di volta in volta un tutor e un docente-coach esperto di valorizzazione enogastronomica del territorio, che terranno le fila degli interventi e che illustreranno le diverse fasi del modello di analisi del territorio e di pianificazione di un percorso che ne valorizzi le risorse enogastronomiche.All'incontro conclusivo i partecipanti al corso esporranno a una platea di invitati - operatori della ristorazione, del turismo, del territorio, istituzioni, ecc. - i possibili percorsi di visita turistico/culturale che valorizzano una o più produzioni tipiche e/o attrattive enogastronomiche del territorio di riferimento, elaborati individualmente o in gruppo. Tale momento finale non solo rappresenterà l’occasione per finalizzare concretamente la formazione, ma creerà una situazione di 'ribaltamento' dei ruoli, con i discenti che si trasformano in relatori a favore di coloro che sono e devono sempre più essere i loro 'partner' nella valorizzazione territoriale anche dal punto di vista enogastronomico. La partecipazione al corso consentirà di conseguire un attestato di frequenza con la certificazione della competenza in 'Tradizioni enogastronomiche del territorio' contemplata dal Qrsp (Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia).