Parte il recruiting tour Club Med primavera 2017

2 febbraio 2017- 14:50

Roma, 2 feb. (Labitalia) - In vista dell’apertura della nuova stagione, Club Med - leader mondiale delle vacanze all-inclusive, esclusive, multiculturali e conviviali - è alla ricerca di 315 nuove figure professionali. Per il recruiting Club Med ha dato il via a un roadshow in tutta Italia volto a trovare sia addetti all’ospitalità che manager da inserire presso i Resort Club Med in Italia, Grecia e Portogallo per la primavera 2017. In particolare, Club Med è alla ricerca di 300 G.O - Gentils Organisateurs, professionisti dell’ospitalità e del tempo libero da impiegare nelle specifiche mansioni di: spa terapisti, demi chef, chef de partie e pasticceri, barman e sommelier, responsabili sport acquatici e terrestri, Dj e tecnici suono/luci, receptionist, night auditor e animatori per l’infanzia. Per la primavera 2017, sono inoltre richieste 15 figure manageriali nei ruoli di: food&beverage manager, room division manager, chef patissier, responsabili reception, responsabili spa, housekeeping manager, assistant housekeeping manager, responsabile ristorante, assistente responsabile ristorante, responsabile bar, responsabile finanziario, responsabile animazione. Il savoir-faire umano rappresenta un forte tratto distintivo di Club Med che, grazie anche all’ampia offerta di servizi e di esperienze, garantisce un’esperienza indimenticabile per tutti i clienti. Particolare attenzione viene quindi posta in fase di selezione dell’equipe di Club Med che deve essere composta da figure esperte e qualificate che diventano ambasciatori dei 5 valori del brand: gentilezza, innovazione, libertà, multiculturalità e responsabilità.Il tour di recruiting itinerante è partito da Milano, dove sono previste ulteriori date, toccherà le città di Roma, Bari, Ragusa e si concluderà a Napoli. Per accedere alle selezioni è necessario candidarsi sul sito www.clubmedjobs.it. Qualora il profilo risultasse in linea con i parametri Club Med, il candidato sarà contattato direttamente dall'equipe di preselezione che avrà cura di trasmettere tutte le informazioni necessarie per partecipare ad una delle sessioni di recruiting. L'equipe di Selezione Club Med viaggerà per l'Italia nelle seguenti date: 3 febbraio Jobday Tfp Summit Milano; 6 febbraio Milano; 13 febbraio Bari; 20, 22 e 24 febbraio a Ragusa; 2 marzo Milano; 16 marzo Jobday Fareturismo a Roma; 17 marzo Roma; 22 marzo Napoli.