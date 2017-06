Partnership fra Gambero Rosso e Bohemia Kvetna 1794

12 giugno 2017- 14:05

Roma, 12 giu. (Labitalia) - Gambero Rosso e Bohemia Kvetna 1794, divisione italiana del Gruppo Crystalite Bohemia Kvetna 1794, il più grande e storico gruppo vetrario della Repubblica Ceca, annunciano di aver sottoscritto un accordo di collaborazione per l’utilizzo dei prodotti in cristallo di Bohemia in appuntamenti selezionati e organizzati da Gambero Rosso in Italia. L’intesa ha come finalità lo sviluppo di attività di marketing rivolte al modo delle cantine produttrici, dell’enogastronomia e al mercato dei consumatori: partnership con la Guida Vini d’Italia 2018, partecipazione alla manifestazione Gourmet Food Festival e collaborazione con le scuole della Città del Gusto di Roma per corsi ed eventi.“Abbiamo fortemente voluto la partnership con il Gambero Rosso - ha dichiarato Lenka Kosikova, amministratore delegato di Bohemia Kvetna 1794 - per portare, come naturale complemento, i prodotti in cristallo di Bohemia nel mondo del vino e nel settore della ristorazione dell’hospitality italiana. Tutta la storia e la tradizione con l’innovazione necessaria a garantire i più elevati standard di brillantezza, trasparenza e resistenza del nostro cristallo al titanio, senza piombo e nocivi metalli pesanti, per apprezzare al meglio le eccellenze italiane rappresentate negli eventi organizzati dal Gambero Rosso, attraverso tutti i canali di informazione e nei corsi di formazione della Città del Gusto di Roma".Da parte sua, Paolo Cuccia, presidente di Gambero Rosso, ha commentato: “Siamo entusiasti per questa intesa con Bohemia Kvetna 1794, azienda leader nel mondo nel settore vetrario. Il nuovo accordo si aggiunge alle numerose collaborazioni strategiche con partner che si distinguono per professionalità, competenze e capacità di innovazione”.