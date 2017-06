Pensioni, Consulenti: verso superamento 'salvaguardie'

12 giugno 2017- 15:44

Roma, 12 giu. (Labitalia) - Si va lentamente componendo il disegno del legislatore di superare le 'salvaguardie' e introdurre un sistema di flessibilità nell'accesso ai requisiti pensionistici. E' quanto si legge nella circolare n.5/2017 della Fondazione Studi consulenti del lavoro che analizza le agevolazioni pensionistiche introdotte dall'ultima manovra finanziaria, alla luce delle istruzioni operative Inps, la platea dei beneficiari, le quote 'anticipate' degli addetti a mansioni usuranti e la documentazione necessaria da presentare. Tre i provvedimenti, spiegano i consulenti, che interessano i lavoratori addetti a mansioni usuranti. I primi due sono contenuti nell'intervento relativo all'anticipo pensionistico (Ape) e si riferiscono a quei lavoratori che potranno accedere all’Ape sociale (anticipo pensionistico a carico dello Stato) beneficiando anche della cosiddetta 'Quota 41' per i lavoratori precoci (almeno 12 mesi di lavoro ante il diciottesimo anno di età), ove ricorrano le condizioni necessarie. Il terzo provvedimento interviene direttamente sulle vecchie misure di beneficio pensionistico contenute nel decreto legislativo 67/2011, mitigando parte delle novità introdotte dalla manovra 'Salva Italia' del governo Monti. Come sottolineano i consulenti del lavoro, "il terzo provvedimento normativo è immediatamente efficace ed è regolamentato dall'Inps con circolare n. 90/17, a differenza dei due interventi precedenti che necessitano della pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei dpcm firmati dal governo lo scorso 22 maggio per rendere operative le misure". Per i consulenti del lavoro, quindi, "si va lentamente componendo il disegno del legislatore di superare le 'salvaguardie' e introdurre un sistema di flessibilità nell'accesso ai requisiti pensionistici che premi le carriere lavorative cosiddette svantaggiate o l'atto volontario, autonomo e a costi propri, di anticipare l'uscita dal mondo del lavoro".