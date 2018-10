25 ottobre 2018- 12:08 Pensioni in frenata

Roma, 25 ott. (AdnKronos) - Pensioni in frenata nei primi 9 mesi del 2018: è l'effetto dell'aumento del requisito dell'età previsto per le donne scattato nel corso dell'anno a 66 anni e 7 mesi. Così tra gennaio e settembre sono state liquidate 349.621 pensioni rispetto alle 454.534 calcolate nel 2017. Il calo più evidente quello tra i dipendenti pubblici per i quali le pensioni liquidate nei primi 9 mesi dell'anno passano dalle 239.897 del 2017 a 197.608. E' quanto registra l'Inps, nel suo monitoraggio dei flussi di pensionamento. La flessione maggiore, sempre per i dipendenti, si è registrata ovviamente per le pensioni di vecchiaia praticamente dimezzate e passate da 44.813 dei primi 9 mesi 2017 a 28.842 del 2018 ma un calo è stato registrato anche per quelle di anzianità, da 73.434 a 66.137, invalidità da 25mila a 20.906 e superstiti da 96.450 a 81.723. E sempre tra i lavoratori pubblici, annota ancora l'Inps, sono oltre 96mila i pensionati sotto i 1.000 euro rispetto ai 129mila dello stesso periodo del 2017. Sono in 33.466 invece i lavoratori che hanno percepito fino a 1.500 euro ; 27.032 quelli tra 1.500 e 2.000. Sono poco più di 25mila quelli che percepiscono invece una pensione tra i 2.000 e 3.000 euro mentre ammontano a circa 14.574 gli assegni da 3.000 euro in su.