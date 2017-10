Pensioni: sindacati, in piazza sabato 14 in tutte le province, stop automatismo

4 ottobre 2017- 17:30

Roma, 4 ott. (Labitalia) - Cgil, Cisl e Uil in piazza sabato 14 ottobre in tutte le province, davanti alle sedi delle Prefetture, per chiedere il congelamento dell'innalzamento automatico dell'età pensionabile e più risorse per l'occupazione giovanile e per gli ammortizzatori sociali. E' una nota unitaria a fissare l'appuntamento con cui i sindacati intendono sostenere i tavoli di trattativa in corso con il governo in vista della stesura della manovra per il 2018. La decisione arriva al termine delle riunioni dei rispettivi organismi direttivi. In particolare, Cgil, Cisl, Uil rivendicano: più risorse sia per l’occupazione giovanile sia per gli ammortizzatori sociali; il congelamento dell’innalzamento automatico dell’età pensionabile legato all’aspettativa di vita; un meccanismo che consenta di costruire pensioni dignitose per i giovani che svolgono lavori discontinui; una riduzione dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione delle donne con figli o impegnate in lavori di cura; l’adeguamento delle pensioni in essere; la piena copertura finanziaria per il rinnovo e la rapida e positiva conclusione dei contratti del pubblico impiego; risorse aggiuntive per la sanità ed il finanziamento adeguato per la non autosufficienza. Richieste necessarie queste, concludono, per avere una legge di bilancio "con un carattere di equità e di sviluppo"