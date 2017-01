Philip Morris cerca 40 profili in ambito Qualità per sede Bologna

24 gennaio 2017- 16:22

Ricerca affidata ad Agilium Human Resources

Bologna, 24 gen. (Labitalia) - La multinazionale Philip Morris, per un importante progetto di sviluppo industriale in Italia, ha affidato la ricerca di personale altamente specializzato ad Agilium Human Resources, società di consulenza specializzata in Middle Management & Professional Search.I 40 profili ricercati, che saranno inseriti nei Dipartimenti Quality Control e Production Support, sono QA Analist, Qa senior lab analyst, Qa engineer, Qc engineer, Qse engineer. I requisiti sono, a seconda del ruolo: diploma o Laurea triennale in scienze chimiche, biologiche; Laurea in Biologia, Chimica o Ingegneria; precedente esperienza nel ruolo di circa 3 anni, all’interno di aziende operanti nel settore alimentare, chimico/farmaceutico, Fmcg; buona conoscenza della lingua inglese; conoscenza dei principali standard Iso, Gcp, Ich, Tpm, Gmp, Glp.L’orario di lavoro è full time su ciclo continuo: 3 turni di 8 ore da svolgersi a rotazione in quattro giorni lavorativi contigui e 2 giorni di riposo. Prevista assunzione diretta in azienda con retribuzione commisurata all’esperienza maturata. Nel pacchetto retributivo sono previsti benefits fortemente incentivanti e un’interessante politica di relocation. La sede di lavoro è Bologna (zona industriale). E-mail a recruiting.pmi@agiliumhr.com.