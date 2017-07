Photofestival Attraverso le pieghe del tempo, miss e arte protagonisti ad Anzio (fotogallery)

10 luglio 2017- 14:39

Anzio, 10 lug. (Labitalia) - Cultura, solidarietà e spettacolo. Questi gli ingredienti della tappa di Anzio della kermesse italiana Photofestival Attraverso le pieghe del tempo, giunta oramai alla VII edizione e diretta dall'Associazione culturale Occhio dell'Arte. A condurre, il regista e presentatore radiofonico e televisivo Anthony Peth, e dalla presidente dell'Occhio dell'Arte, Lisa Bernardini. L'evento è stato ospitato durante una cena-spettacolo nel locale dell'imprenditore Mauro Boccuccia che ha accolto anche la seconda edizione di 'Incontriamoci', serata tra giornalismo, spettacolo e solidarietà in cui sono stati consegnati alcuni riconoscimenti per l'attività giornalistica a professionisti dell'informazione, nelle varie categorie di assegnazione previste. Importante la partecipazione della cooperativa sociale La Coccinella di Anzio, che accoglie e si prende cura di minori e ragazzi provenienti da situazioni di grave disagio sociale. Durante la serata, infatti, sono stati messi in vendita numerosi oggetti artigianali realizzati nella casa famiglia La Coccinella per raccogliere una cifra che aiuterà la struttura ad affrontare la vita di tutti i giorni.Tra i premiati della seconda edizione: Amedeo Goria e Antonio Pascotto (categoria Informazione televisiva); Antonella Pallante (Informazione Tg televisivi), Letizia Sciscione (Editoria Televisiva); Katia Perrini (Informazione Quotidiani); Michele Bruccheri (Informazione Periodici); Massimo Marino (Informazione Mensili - Editore); Alessandro Cerreoni (Informazione Mensili); Samir Al Qaryouti (Informazione Politica Internazionale); Filippo Bernardi (Informazione Web); Jonathan Giustini (Informazione Radiofonica); Giancarlo Sirolesi (fotogiornalismo); Antonio Parisi (video agenzie di stampa); Marina Bertucci (agenzie di stampa); Paola Zanoni (categoria Informazione e Solidarietà).Per l'Informazione turistica, il premio è andato alla Geo Travel Network; per l'Informazione locale, riconoscimenti sia per L'Eco del Litorale che per Il Granchio. A ritirare i riconoscimenti stampa territoriali, per L'Eco del Litorale, è stato il suo direttore responsabile, il commendatore e cavaliere della Repubblica Ruggero Alcanterini, tra l'altro anche presidente del Comitato nazionale italiano per il Fair Play-Coni; per Il Granchio il caporedattore Davide Vaggi con la fotografa Maria Teresa Barone. Diversi gli artisti presenti: i giovani cantautori Angelo Iannelli e Deborah Xhako, e il duo voce e chitarra formato dalla voce della venezuelana Gisela Josefina Lopez Montilla e dallo strumento a corde del Maestro Giovanni Caruso. Una selezione di Miss, valevole per le finali regionali di 'Una Ragazza per il Cinema' edizione 2017, ha sfilato nel corso dell'evento.La selezione, organizzata dalla Mtm Events e sotto l’attenta direzione del responsabile regionale Lazio e Molise Massimo Meschino, ha visto sfidarsi ben diciassette ragazze. Alla fine si sono aggiudicate le 4 fasce in palio per l’accesso diretto alla finale regionale di agosto Sara Corradini, Daniela Romagnoli, Angelica Mazzarini e Beatrice Verdi. Le altre fasce sono state così assegnate: Miss Solidarietà 2017, ovvero la ragazza più votata della serata, ad Aurora Bonesi, Miss Simpatia a Federica Salzano, Miss Ristorante Boccuccia Carolina Zero, Miss Associazione l’Occhio per l’Arte Claudia Testoni, Ragazza Cinema Young Isabella Gogorita e la terza fascia per il Premio Nazionale La Modella per l’Arte 2017 è stata assegnata ad Ilaria Semenzato. Di alta qualità la giuria capitanata dall’attrice Adriana Russo, dal regista e doppiatore Giovanni Brusatori, dal campione intercontinentale di pugilato Wba in carica Emiliano Marsili e da alcuni dei giornalisti premiati in serata: il giornalista Amedeo Goria, lo speaker radiofonico di Radio CittàFutura Jonathan Giustini, Ruggero Alcanterini. Tra gli ospiti: il compositore e direttore d'orchestra Franco Micalizzi, la web star Emilia Clementi, Rita Caccamo nelle vesti di docente di Sociologia Coris-Sapienza Università di Roma; Luca Filipponi dallo Spoleto Art Festival, che ha consegnato, all'interno della serata e in virtù del suo festival gemellato con Attraverso le pieghe del tempo, ben due riconoscimenti, Premio speciale per la Consapevolezza europea e Impegno civico al rettore Auge Giuseppe Catapano; premio speciale Poesia Contemporanea al direttore artistico di Spoleto Art festival, Angelo Sagnelli. Tra il pubblico anche il pittore Gino Di Prospero, il regista Michel Conidi, Benedetta Pascali, finalista provinciale di Miss Italia 2017 Fascia Tricologica; l'attore Luca Martella, la stilista Luisa Lubrano, l'imprenditrice Mara Spada, Tatiana Mele dall'etichetta discografica Mapples Production, la scrittrice Assunta Gneo, la presentatrice Floriana Rignanese, lo scultore Valerio Capoccia, la cantante Cristina Gorga, la disegnatrice Daniela Prata, il direttore del museo dello Sbarco di Anzio Patrizio Colantuono, la fotografa pubblicitaria Marcella Pretolani, il cantante Amedeo Morrone, l'attore Giuseppe Percoco, Mariacristina Romano della Fondazione Garibaldi nonché vicepresidente delle Mille Donne per l'italia, il fisico Sergio Bartalucci, la storica top model internazionale Giuseppina Iannello, l'organizzatore di eventi d'arte Antonio Conti.Dal mondo della carta stampata e dell'editoria, hanno aderito all'invito numerosi giornalisti ed esperti, come Rita Cesarani, Antonello De Pierro, Iolanda Pomposelli, Nadia Cantelli, Antonio Geracitano, Vittorio Bertolaccini, Francesco Carusolitrico. Dal mondo delle rappresentanze interculturali, significative le presenze di Dulcineida Gomes della comunità capoverdiana e di Susana Mamani della Casa Boliviana.A rappresentare l'universo delle miss Elisa Pepè Sciarria, già vincitrice del titolo nazionale 'Una ragazza per il cinema' nel 2015 ed attualmente finalista regionale di Miss Italia con la fascia di 'Miss Rocchetta'. Madrina solidale per conto de La Coccinella, Maria Lucia De Sica, vedova di Manuel De Sica, compianto compositore nonché figlio di Vittorio De Sica e Maria Mercader.