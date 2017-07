Piemonte: Giorgia Garola neo presidente giovani Confindustria

6 luglio 2017- 16:45

Torino, 6 lug. (Labitalia) - E' Giorgia Garola, 39 anni, della Scam di Torino la nuova presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte. Ad eleggerla il consiglio regionale dell'associazione, riunitosi oggi al Talent Garden Fondazione Giovanni Agnelli. Garola resterà in carica per il triennio 2017-2020. L’attività della nuova presidenza si concentrerà in quattro direzioni, education, internazionalizzazione, innovazione e welfare.