Pierangelo Raineri riconfermato alla guida della Fisascat Cisl

29 maggio 2017- 09:42

Roma, 29 mag. (Labitalia) - Era digitale e nuovi scenari economici e sociali impongono al sindacato un'attenta riflessione sulle politiche contrattuali finalizzate a tutelare il lavoro del terzo millennio e ad ampliare le politiche di welfare contrattuale. Riparte da qui l'azione della Fisascat Cisl, dopo il XIX Congresso nazionale di categoria. Il neo eletto consiglio generale ha confermato alla guida della federazione Pierangelo Raineri e ha eletto Davide Guarini, Rosetta Raso, Vincenzo DellíOrefice e Mirco Ceotto componenti della segreteria nazionale. Spetterà a questa nuova squadra portare avanti le rivendicazioni e il percorso dei rinnovi contrattuali di settore che interessano oltre 6 milioni di addetti dei diversi comparti del terziario privato, commercio, turismo e servizi."Il settore del terziario rappresenta il 70% dell'occupazione italiana come accade già da tempo in altri Paesi europei. Una realtà in continua espansione in cui la contrattazione e le politiche sindacali dovranno assumere una dimensione globale e non più solo particolare se vorremo essere al passo con i tempi. In linea con quanto sostenuto dalla Cisl riteniamo che la crescita e l'inclusione sociale vanno attivate concretamente, in quanto obiettivi su cui determinare nuove politiche di sviluppo socio-economico", ha dichiarato il segretario generale, Pierangelo Raineri."Gli effetti della crisi ancora pesano su buona parte delle aziende del terziario e della distribuzione organizzata ma questa situazione non deve impedire di definire con certezza il percorso contrattuale. La contrattazione dovrà accompagnare i processi di sviluppo e dovrà essere capace di affrontare le sfide dell'innovazione tecnologica e dell'invecchiamento demografico, e di tutelare le nuove forme occupazionali accanto al un rinnovamento del welfare", ha concluso. Il congresso ha eletto inoltre i delegati al I congresso nazionale della Fist Cisl, la federazione dei sindacati del terziario nata nel 2014 dalla sinergia di Fisascat con Felsa, la federazione del lavoro somministrato, autonomo e atipico della Cisl. L'appuntamento è a Roma dal 7 al 9 giugno sul tema 'Un sindacato all'altezza delle sfide. Il futuro dei lavori nel terziario'. L'assise stabilirà le strategie contrattuali del sindacato del terziario per i prossimi quattro anni.