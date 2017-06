Piero Di Betto presidente Consorzio Vino Nobile di Montepulciano

13 giugno 2017- 18:35

Roma, 13 giu. (Labitalia) - Piero Di Betto è stato nominato dal Consiglio di amministrazione come presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, avvicendandosi al ruolo di Andrea Natalini, che si è dimesso dopo l’inaugurazione dell’Enoliteca per già preannunciati motivi strettamente personali.La nomina è avvenuta all’unanimità ieri, durante il Cda del Consorzio, ed è stata preceduta da un periodo di intense consultazioni con le aziende associate al Consorzio che hanno dimostrato il loro consenso e condivisione a questa presidenza. Piero Di Betto, classe 1956, già sindaco di Montepulciano dal 1995 al 2004, durante l’ultima assemblea elettiva del 2016 era stato nominato consigliere del Consorzio e membro di giunta come espressione della Vecchia Cantina di Montepulciano. Il Consiglio di amministrazione nell’occasione ha voluto ringraziare per il suo operato da presidente dei produttori Andrea Natalini, che durante il suo mandato ha visto portare a termine numerosi progetti, tra i quali il termine dei lavori di restauro della Fortezza, oggi sede degli uffici del Consorzio e dell’Enoliteca, oltre all’approvazione del Progetto integrato di filiera (Pif) della Regione Toscana.