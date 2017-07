Piero Petrucco è il presidente designato di Confindustria Udine

13 luglio 2017- 10:08

Udine, 13 lug. (Labitalia) - Piero Petrucco è il presidente designato di Confindustria Udine. Lo ha deciso il Consiglio direttivo dell’Associazione riunitosi ieri a palazzo Torriani, a Udine. L’elezione del nuovo presidente, che succederà a Matteo Tonon, spetta ora all’Assemblea dei delegati di Confindustria Udine.Un altro adempimento statutariamente previsto per il completamento dell’organo di vertice dell’Associazione riguarda la composizione della squadra del presidente, formata da un massimo di tre vicepresidenti elettivi, di cui uno vicario. Il presidente designato presenterà la squadra per l’approvazione alla prossima riunione del Consiglio direttivo.Petrucco, classe ’62, è laureato con lode in Ingegneria. Sposato e padre di 4 figli, è vicepresidente e consigliere delegato della Icop Spa, impresa di costruzioni di famiglia che conta più di 270 dipendenti e fattura oltre 75 milioni di euro.