8 gennaio 2019- 11:57 Pierre Cordier nominato ad e dg di Groupama Assicurazioni Filiale italiana

Roma, 8 gen. (Labitalia) - Il Consiglio di amministrazione di Groupama Assicurazioni ha nominato - con effetto immediato - Pierre Cordier nel ruolo di amministratore delegato e direttore generale della Filiale italiana. Pierre Cordier, già direttore finanziario della filiale dal 2011 al 2012 e attualmente direttore generale della Cassa Centr - Atlantique oltre che membro del Cda di Groupama Assicurazioni dal 2012, succede in qualità di direttore generale e amministratore delegato a Dominique Uzel, che ha lasciato il Gruppo. Pierre Cordier lavorerà con Charles de Tinguy, che manterrà l’attuale incarico di amministratore delegato.Le priorità del neo-direttore restano quelle già definite nel Piano 2019-2021, ovvero la redditività del mestiere assicurativo con un focus sulla gestione sinistri, coniugata con la vocazione all’innovazione del Paese. “Sono doppiamente felice di aver accettato questo incarico - ha dichiarato Pierre Cordier - in quanto ho già lavorato in questa compagnia e ne conosco le grandi potenzialità. Per questo, non ho dubbi sulla sua capacità di attendere alle aspettative del Gruppo che conferma la volontà di consolidare la propria presenza nel Paese. Da parte mia, confermo fin d’ora la volontà di dare continuità e stabilità a Groupama Assicurazioni nel medio-lungo termine".Pierre Cordier, 53 anni laureato in lettere all’École Normale Supérieure, dottorato in storia alla Sorbona e Mba in ambito assicurativo, entra nel 2006 nel consiglio di amministrazione della Smacl Assicurazioni (Société mutuelle d'assurance des collectivités locales) e nel 2009 raggiunge il Gruppo come direttore finanziario di Groupama Centre-Atlantique. Nel 2011 è nominato direttore finanziario di Groupama Assicurazioni, incarico che ricopre fino al 2012 quando diventa direttore generale di Groupama Centre Atlantique.