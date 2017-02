Pizzaioli a confronto sul 'frittino' a regola d'arte

10 febbraio 2017- 14:07

Il 15 e 16 febbraio torna PizzaUp sul tema delle tecniche di frittura

Padova, 10 feb. (Labitalia) - Dopo l’edizione aperta al pubblico di Dubai, a novembre 2016, il 15 e il 16 febbraio torna PizzaUp, il simposio tecnico della pizza italiana che quest’anno affronta il tema delle 'Tecniche di frittura contemporanea, ovvero il controllo perfetto della Reazione di Maillard'. L'evento è organizzato da Università della Pizza e Molino Quaglia. Anche quest’anno, pizzaioli provenienti da tutta Italia si riuniranno a Vighizzolo d’Este (Pd) per una due giorni di confronto dedicata alla pizza d’autore, che si sta sempre più affermando nel mondo dei gourmet, aprendo nuove opportunità per la carta delle pizze, e alla padronanza delle tecniche di cottura. In buona parte delle tradizioni culinarie d’Italia, infatti, il 'frittino' precede la pizza, un po’ per accorciare i tempi di attesa a tavola, un po’ per aprire la degustazione con un antipasto stuzzicante, caldo e con il giusto grado di umidità. Ma cosa accade se la frittura non è fatta a regola d’arte? A PizzaUp si imparerà a trasformare in opportunità golosa uno dei più diffusi 'cibi spazzatura', ripresentandolo in tavola con la dignità che merita un piatto simbolo della convivialità fuori casa. Per questo, alla manifestazione prenderà parte Davide Cassi, fondatore e direttore del Laboratorio di Fisica gastronomica dell’Università di Parma, da oltre vent’anni collaboratore con i migliori cuochi d’Italia nell’introduzione di tecniche nuove in cucina: “Un ricercatore che tutto il mondo ci invidia e che per molti addetti ai lavori è un autentico guru”, scrive Andrea Grignaffini per Identità Golose.Con lui ci saranno i docenti di Università della Pizza (Corrado Assenza, Federica Racinelli e Marco Valletta) per dare vita ai laboratori a squadre che in questi dieci anni hanno fatto crescere tecnicamente l’evento PizzaUp e chi vi ha partecipato. Nelle pause dei lavori in cucina si svolgeranno poi focus su foodcost e marketing riferiti a questa nuova idea di fritto e curati da Piero Gabrieli, direttore marketing del Molino Quaglia. In chiusura, invece, il dibattito con la stampa, tradizionale botta e risposta tra relatori e giornalisti presenti in sala.“PizzaUp è un evento con cadenza annuale - spiega Piero Gabrieli - che organizziamo nel nostro antico molino di famiglia per stimolare un gruppo selezionato di pizzaioli con nuove idee di prodotto e trasferire loro nuove abilità tecniche attraverso il dibattito, il confronto e la sperimentazione sotto la guida di un comitato tecnico composto da professionisti di varia estrazione che nel loro lavoro hanno contatti con il mondo dell’alimentazione”.