'Pizzerie Gourmet' protagoniste alla mostra d'Oltremare di Napoli

22 maggio 2017- 13:19

Napoli, 22 mag. (Labitalia) - Pizzerie Gourmet protagoniste all'evento TuttoPizza, in programma da oggi al 24 maggio alla Mostra d'Oltremare di Napoli. La kermesse per gli operatori di settore sarà aperta dalle 10 alle 19, con ingresso da piazzale Tecchio. Si potrà degustare pizza gourmet e specialità varie selezionate dalla famiglia Acciaio per il format 'Pizzerie Gourmet' al padiglione 2 in un'area che comprende 7 stand (125/131) con forni tecnologicamente avanzati. Al Salone internazionale della pizza, la Gma Specialità di Pompei avrà uno stand dal design innovativo, con cooking show di pizzaioli gourmet ad alternarsi ai forni durante le tre giornate espositive. Ogni mezz'ora, si daranno il cambio i pizzaioli gourmet che prepareranno pizze da poter degustare. Il tema di quest'anno è 'La pizza è il pomodoro', con una dedica particolare al vero protagonista delle pizze gourmet e la presentazione ufficiale della Margherita Corbari, realizzata con mozzarella di bufala campana e corbarino in salsa di I Sapori di Corbara. Insieme a Farina Petra e Olio Pregio, accompagneranno la Gma i marchi L'Orto di Lucullo, I Sapori di Corbara e Il Miracolo di San Gennaro - Autentico Pomodoro San Marzano. Spazio, dunque, ai pomodorini del Piennolo del Vesuvio Dop, al pluripremiato Corbarino e al San Marzano Dop, cultivar di eccellenza riscoperte e rivalutate in particolare negli ultimi anni, grazie alla selezione da parte della famiglia Acciaio.E non solo: ampio spazio sarà dedicato al nuovo concept di 'Capperi che pizza! Pizza Gourmet', franchising che sta riscuotendo già grande successo a Milano e Lugano e il 4 giugno in apertura a Salerno, con programma in altre città europee. Sempre al padiglione 2 in un'area che comprende 6 stand (116/121) la Gma Import Export Specialità farà degustare birre europee, sidri e bibite biologiche. In prima linea ci saranno Gilberto Acciaio, Master Bier Sommelier finalista dei mondiali della birra, e Francesco Aurilio, esperto di sidri della Gma di Pompei. Con la più importante selezione di birre e sidri internazionali presenti nei pub e birrerie gourmet: Riegele, Guiness, Leffe, Tennent's, Lupulus, Charles Wells, Lowenbrau, Heverlee, Titanum, e la linea sidri della Magners.