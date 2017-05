PM Italia, con Mibact porta a Firenze due classi liceo Amatrice

2 maggio 2017- 18:09

Firenze, 2 mag. (Labitalia) - Property Managers Italia con il Mibact e il Comune di Firenze porta in viaggio di istruzione a Firenze due classi del liceo di Amatrice. "Sono particolarmente onorata -afferma Paola D’Agostino, direttrice del Bargello- di rappresentare il Mibact in questa importante iniziativa. È una gioia poter accogliere gli studenti e i docenti di Amatrice al Bargello, il primo Museo Nazionale del Regno d’Italia, luogo topico per la scultura e le arti decorative del Rinascimento e della storia di Firenze. Sono anche molto grata ai funzionari storici dell’arte dei diversi Musei del Bargello che hanno dato la loro disponibilità ad accompagnare gli ospiti di Amatrice in visite loro dedicate al Bargello, alle Cappelle Medicee, a Palazzo Davanzati e ad Orsanmichele". Anche il Comune di Firenze, che mercoledì accoglierà gli studenti a Palazzo Vecchio per una visita guidata, ha concesso il patrocinio all’iniziativa organizzata da PM Italia."Una bellissima iniziativa: il terremoto che ha scosso Amatrice e le zone del centro Italia la scorsa estate -sottolinea Cristina Giachila, vicesindaco e assessore all'Educazione del Comune di Firenze- ci ha colpiti tutti, profondamente. Ed è giusto continuare a far sentire ai ragazzi di Amatrice che non sono soli e dimostrare che una nuova normalità è possibile. Un gesto di solidarietà concreta, di vicinanza e condivisione”."L’idea -spiega il presidente di Property Managers Italia, Stefano Bettanin- era quella di far sentire a casa, oltretutto in una delle città più belle del mondo, chi una casa l’ha persa con il sisma dell’estate 2016 e consentire ai ragazzi di vivere una nuova esperienza: un soggiorno culturale immersi nella realtà del posto, facendoli sentire protagonisti del viaggio, secondo la filosofia propria di PM Italia. Il nostro progetto è stato fin da subito accolto con entusiasmo dalle istituzioni, che non possiamo che ringraziare, e questa iniziativa rappresenta un esempio plastico di come da una sinergia virtuosa tra pubblico e privato possano scaturire solo buoni frutti. Confidiamo nello stesso spirito di collaborazione a livello nazionale sul fronte aperto delle nuove norme sugli affitti brevi, il settore dello short term rental in cui operiamo in discussione in questi giorni in Parlamento”."Siamo orgogliosi -assicura l’assessore al Turismo e Sviluppo Economico, Francesca Cellini- di ospitare per una giornata di svago sul nostro territorio gli studenti di Amatrice: visiteranno alcuni dei nostri luoghi di cultura come l'Oratorio di Santa Caterina delle Ruote, per poi fare rafting a Marina di Candeli, un piccolo paradiso naturalistico. Li accoglieremo a braccia aperte, con il sorriso e quell'energia che la nostra popolazione, dalla terribile notte del sisma dell’agosto scorso, sta mettendo in campo per sostenere con tante iniziative di solidarietà le città del Centro Italia colpite dal terremoto".Entusiasmo e apprezzamento da parte dei ragazzi e dei professori del Liceo Scientifico di Amatrice, che hanno portato in dono agli organizzatori una targa in segno di riconoscenza ma soprattutto un sacchetto che contiene della terra raccolta dai ragazzi nel giardino della scuola.