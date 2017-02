Professione 'sushi chef', in partenza corso Galdus Academy a Milano

10 febbraio 2017- 13:53

Milano, 10 feb. (Labitalia) - Dalla preparazione alla cultura e al galateo giapponese a tavola. Arriva il corso per 'sushi chef', che permetterà di apprendere le tecniche di base della vera cucina giapponese del sushi e, grazie alle certificazioni rilasciate, praticarle a livello professionale in diversi ambiti della ristorazione. A promuoverlo a Milano è Galdus Academy e a garantire l’autenticità e la professionalità del corso sono i maestri che ne hanno curato la progettazione e i contenuti e che si alterneranno durante le lezioni.Sono tre: Haruo Ichikawa, primo chef giapponese con stella Michelin (2015), attualmente al timone della cucina del ristorante Iyo; il maestro Tatsumoto Katsuya, sushi chef e insegnante, fondatore del Centro culturale Tozai a Milano che promuove lo scambio culturale tra l’Italia, il Giappone e l’arte culinaria giapponese; Alberto Bramani, chef e violinista, specializzato in Giappone a scuola di importanti sushi man. L’inizio del corso è previsto per il 14 febbraio con una lezione introduttiva del maestro e Sushi chef Haruo Ichikawa. Il corso si rivolge ai professionisti che intendono acquisire una competenza nella cucina del sushi e delle tecniche di preparazione dei piatti giapponesi, ma anche ad appassionati del genere. Il corso permette di lavorare nel settore della ristorazione come sushi chef in ristoranti giapponesi, nei sushi bar, in affiancamento ai barman e nei ristoranti specializzati nella cucina di pesce.Come spiega il maestro Tatsumoto Katsuya, invitando a distinguere una preparazione amatoriale per gli appassionati da una professionale e dalle imitazioni oggi sempre più diffuse, “per essere un professionista del sushi bisogna prepararlo in modo veloce ed esteticamente accattivante, inoltre ci vuole fantasia per soddisfare i clienti che desiderano sperimentare nuovi piatti". "E' importante - raccomanda - scegliere il materiale di prima qualità, di stagione e lavorato nel modo corretto. Per raggiungere questo livello, l’ideale è iniziare con il corso promosso da Galdus Academy”.“Da anni - ricorda Stefano Bertolina, direttore di Galdus Academy - formiamo professionisti del Food & Beverage con i nostri corsi, cavalcando le nuove tendenze e le richieste del mercato del lavoro. Il corso per sushi chef ne è un esempio, nato per rispondere a una crescente richiesta di questo profilo e da una sempre più diffusa curiosità e apprezzamento per la cultura e la cucina giapponesi”. Le lezioni, a partire dal 14 febbraio, si svolgono in quindici incontri da quattro ore ciascuno presso la Galdus Academy di viale Toscana 23: il 60% delle ore del corso è dedicata al laboratorio teorico-pratico di cucina sushi, il 40% a un’esperienza di stage in ristoranti giapponesi di Milano selezionati da Galdus Academy. Al centro della didattica sono le numerose tecniche di taglio del pesce che caratterizzano una cucina sushi autentica, la preparazione e la somministrazione di cibi e bevande giapponesi. Il corso si conclude con una prova teorica e una tecnica il cui superamento permette di ottenere le certificazioni previste. Alla fine del corso, infatti, vengono rilasciate le certificazioni necessarie per lavorare nel settore della ristorazione: gli attestati sulla sicurezza sul lavoro (rischio medio) e Haccp. Vengono, inoltre, rilasciate le certificazioni di specializzazione di Galdus Academy e di SushiLife Tozai e l’attestato di competenze secondo il Quadro regionale degli standard professionali.