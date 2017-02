Quanta, da fibra ottica opportunità per 90 figure professionali

In 7 citta’ italiane

Roma, 16 feb. (Labitalia) - Prosegue l''Operazione Fibra Ottica' promossa da Quanta spa, la società italiana leader nei servizi per le risorse umane, per rispondere alle scadenze poste dall’Agenda Digitale. Sono, infatti, oltre 90 le figure professionali ricercate e sette le città italiane protagoniste dell’iniziativa. In particolare, le ricerche interessano circa 60 giuntisti senior e circa 30 figure junior da formare e poi inserire in azienda con contratti di somministrazione.La ricerca dei profili senior (Giuntisti fibra ottica) riguarda Milano, Genova, Perugia e Palermo. I requisiti richiesti sono: diploma a indirizzo tecnico, esperienza almeno annuale nel settore, buone competenze in ambito elettrico ed elettronico, buona conoscenza degli strumenti informatici per attività basilari. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe o inserimento.Per i profili junior, invece, si offre un corso di formazione teorica e pratica di tre settimane, seguito da un contratto di lavoro in somministrazione di sei mesi con finalità di assunzione diretta in azienda. Le città in cui si effettua la selezione sono Milano, Torino, Genova, Venezia e Bologna. Richiesti: diploma tecnico (indirizzo Elettronica, Elettrotecnica, Informatica, Telecomunicazioni, Manutenzione e Assistenza tecnica), buona predisposizione ai lavori manuali, disponibilità a lavorare in altezza, disponibilità a effettuare trasferte sul territorio nazionale, buona dimestichezza con gli strumenti informatici di base. Candidature al sito candidati.quanta.com