Quanta: formazione gratuita settore moda per 10 disoccupati

6 febbraio 2017- 14:11

Roma, 6 feb. (Labitalia) - Quanta spa, società italiana leader nei servizi per le risorse umane, attraverso la divisione Sistema moda, promuove un corso di formazione gratuito destinato a 10 giovani disoccupati-e o inoccupati-e. Il percorso formativo sarà incentrato su preparazione, montaggio e cuciture borse. E' rivolto a persone interessate a iniziare o perfezionare la professione di pellettiere, dotate di abilità e predisposizione per il lavoro manuale. Si richiede esperienza, anche minima, nel settore. Il corso, con inizio il 27 febbraio, si svolgerà presso la Arsutoria school di Milano e sarà articolato in diversi moduli: dalla comprensione delle caratteristiche costruttive, funzionali ed estetiche del modello, alla conoscenza dei pellami e dei materiali per la lavorazione, degli accessori e delle macchine utili alle attività al banco e alla produzione di borse. Partner dell’iniziativa, della durata di un mese e realizzata grazie al finanziamento di Forma.Temp, ente formativo delle agenzie per il lavoro, saranno diverse aziende del settore, interessate a inserire nel proprio organico i nuovi profili. Le candidature possono essere presentate online, alla pagina dedicata del sito Quanta spa, inserendo il codice 20335.