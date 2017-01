Quanta: occasioni di lavoro per 30 professionisti Itc

31 gennaio 2017- 14:40

Milano, 31 gen. (Labitalia) - Il Gruppo Quanta, società italiana leader nei servizi dedicati alle risorse umane, ricerca oltre 30 professionisti del settore Ict per alcune multinazionali operanti nella consulenza informatica presenti sia nella provincia di Milano che in quella di Verona.I profili ricercati spaziano da figure senior a tecnici e consulenti con esperienza. L’obiettivo è quello di dare vita a team altamente specializzati da inerire in azienda a tempo indeterminato.È possibile candidarsi collegandosi al sito https://candidati.quanta.com. In particolare, si ricercano per Milano senior It consultant - Insurance; Sap Fi consultant; Sap mm consultant; saleforce developer; analista/programmatore java; Ict recruiter; sap service/delivery manager; sap sd consultant. Per Verona si ricercano techinical consultant java; developer java.