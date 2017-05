Quanta: opportunità di lavoro per 10 programmatori, indispensabile iscrizione a liste collocamento obbligatorio

3 maggio 2017- 11:59

Bari, 3 mag. (Labitalia) - Il gruppo Quanta, società italiana leader nei servizi dedicati alle risorse umane, ricerca circa 10 professionisti del settore Ict per una multinazionale operante nella consulenza informatica presente a Bari.I profili ricercati si occuperanno di attività di analisi, sviluppo e programmazione. Indispensabile l’iscrizione alle liste per il collocamento obbligatorio. Sono richieste, inoltre, laurea in discipline tecnico-scientifiche o cultura equivalente ed esperienza, anche breve, nel ruolo di analista-programmatore Java o .Net. Costituiscono titolo preferenziale le conoscenze di: jQuery, web services, html, sviluppo web.E' possibile candidarsi collegandosi al sito candidati.quanta.com e inserendo il seguente codice di riferimento: 21492.