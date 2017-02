Rai Way spa, conseguita certificazione Top employers Italia 2017

9 febbraio 2017- 17:32

Roma, 9 feb. (Labitalia) - Rai Way spa comunica di aver conseguito la certificazione Top employers Italia 2017. Top employers Institute certifica annualmente e a livello globale l’eccellenza delle condizioni di lavoro messe in atto dalle aziende per i propri dipendenti, attraverso un'approfondita analisi, articolata in ben 9 settori dei processi Hr di selezione, gestione, sviluppo e formazione, in particolare sottoponendo le informazioni rilevate dalle aziende ad una attenta ed indipendente revisione. Tra i settori indagati da Top employers, Rai Way ha in particolare ottenuto una valutazione più elevata in quelli relativi alla strategia dei talenti, pianificazione della forza lavoro e gestione delle performance; a tal riguardo, hanno inciso favorevolmente sui risultati della ricerca le attività di formazione e sviluppo, strutturate a livelli sempre più coerenti con la dimensione competitiva dell’azienda, e le iniziative di partecipazione-innovazione, quale ad esempio la prima edizione del 'Premio per l’innovazione e la semplificazione 2016', riservato ai dipendenti.Essersi sottoposta alla scrupolosa e dettagliata valutazione dei processi e delle prassi Hr ha rappresentato per Rai Way una decisione totalmente in linea con la strategia aziendale di valorizzazione delle proprie aree di eccellenza: sulla stessa direttrice si collocano la certificazione ISO9001:2015 nel campo di applicazione dei 'Servizi di progettazione di impianti e reti per la diffusione e trasmissione del segnale radiotelevisivo', conseguita a fine 2016, e l’obiettivo 2017 di estendere detta certificazione anche ai 'Servizi di manutenzione ordinaria di impianti e reti per la diffusione e trasmissione del segnale radiotelevisivo'. "Rai Way -ha detto Stefania Cinque, chief human resources officer di Rai Way- ha attivato da tempo un percorso di confronto con le best practices e le eccellenze di riferimento in ambito di gestione e sviluppo delle risorse umane e la collaborazione con l’ente certificatore Top employers Institute rappresenta il consolidamento della strategia di valorizzazione dei nostri talenti". "Il benchmark -ha chiarito- con i migliori standard integra la nostra connotazione culturale istituzionale con la dimensione complessiva di eccellenza qualitativa e di apertura al mercato propria di una società quotata. La scelta di intraprendere questo cammino è da subito stata accolta internamente come uno stimolo ulteriore al miglioramento nonché si è rivelata essere un’occasione di forte engagement".