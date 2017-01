Randstad: completata integrazione con Obiettivo lavoro

4 gennaio 2017- 12:05

Adesso 2° operatore hr in Italia

Milano, 3 gen. (Labitalia) - Il 1° gennaio 2017 Randstad e Obiettivo Lavoro hanno perfezionato il loro processo di integrazione, costituendo una grande realtà aziendale nel mercato italiano dei servizi per le risorse umane. E' quanto si legge in una nota.L'annuncio rappresenta la fine del percorso iniziato a maggio dello scorso anno e l'inizio di una nuova avventura che vede Randstad protagonista come secondo operatore del settore in Italia, con circa 2.000 dipendenti e oltre 250 filiali sul territorio nazionale. L'integrazione offre a lavoratori e aziende nuovi servizi complementari, maggiore capillarità territoriale, più adattabilità ed efficienza operativa. “Randstad e Obiettivo Lavoro, insieme, rappresentano una grande forza attiva nel mercato italiano dei servizi per il lavoro", afferma Marco Ceresa, amministratore delegato di Randstad Italia. "L'integrazione per Randstad -continua Ceresa- è motivo di crescita e di orgoglio, l'occasione per proporre una più ampia offerta integrata, nuove competenze e nuove opportunità per servire ancora meglio le aziende e i lavoratori". Da oggi, infatti, "i candidati e i lavoratori -spiega la nota- hanno a disposizione nuove opportunità per la ricerca di lavoro e la crescita professionale, grazie ad un maggior numero di clienti e una più ampia gamma di servizi. Le aziende possono contare su un network di professionisti più diffuso e capillare sul territorio in grado di fornire i profili adatti ad ogni esigenza e su servizi hr mirati in comparti diversificati, come la pubblica amministrazione, la sanità e l'edilizia, anche grazie alle società entrate a far parte del Gruppo Randstad". "Società -conclude la nota- come Intempo, specializzata nel settore della attività e logistica portuale, sofit, specializzata nello sviluppo di strategie e azioni per la gestione del processo di reindustrializzazione, merito selezioni e concorsi pubblici, specializzata nella selezione e valutazione del personale in ambito pubblico, o Hivejobs, il servizio di recruiting collaborativo per middle management in cui i colloqui sono svolti da professionisti che svolgono lo stesso lavoro dei candidati".